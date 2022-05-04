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"Москва у безвихідному становищі": Піонтковський розповів, хто в РФ може вести таємні перемовини з Заходом

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 19:29
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Російський математик заявив, що змінити владу в Росії може тільки людина з рушницею
Андрій Піонтковський заявив, що формально представляти Путіна в розмовах на Заході може МЗС
Андрій Піонтковський заявив, що формально представляти Путіна в розмовах на Заході може МЗС / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом серед експертів з’являються думки, що президент Росії Володимир Путін веде перемовини з Заходом, де обговорюються можливості виходу країни з ситуації, яка склалася. Однак насправді такі переговори веде не сам Путін, а його оточення.

Про це російський математик, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський розповів в інтерв’ю з телеведучою Наташею Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"В олігархічну версію не вірю"

"Ми ж усі в цих питаннях виховані на безсмертному серіалі про Штірліца. Ну, звісно, цар – не Гітлер, але все гітлерівське оточення вело перемовини: хто з Заходом, хто з Радянським Союзом. Всі ж своїм майбутнім цікавляться, а це дуже забезпечені люди. У того ж Лаврова дві дочки-мільйонерки. Якось треба також турбуватися. От вони й бігають як очманілі", – сказав він.

На думку Піонтковського, Москва зараз опинилася у безвихідному становищі. Він заявив, що оточення Путіна або дає "божевільній групі Путіна-Патрушева карт-бланш іти до кінця, до найбільш ганебного фіналу, або вони здійснять якусь спробу чи Брестського миру, чи XX з'їзду".

"От в цій маячні Лавров, між своїми антисемітськими нападами, не забув перерахувати цілу низку умов українському керівництву для укладання миру. І не забув, що санкції треба зняти. Причому, бачте, це Зеленський має санкції зняти. То вони кричать, що Зеленський – жалюгідна маріонетка Заходу, а тепер, Володимире Олександровичу, будь ласка, санкції з нас зніміть. Ось так міняється тон кремлівський", – сказав Піонтковський.

Водночас Андрій Піонтковський висловив сумнів, що екскерівник Адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін можуть бути людьми, що залучені до цих таємних переговорів:

"В оцю олігархічну версію я не вірю. Ці люди не мають жодної влади, жодного впливу. Змінити владу може тільки людина з рушницею і звернутися до моделі XX з'їзду і Брестського миру. А ці ліберальні бовтуни, які все продали за величезні гроші, ні на що не здатні".

На запитання, хто б міг теоретично представляти Путіна у цих розмовах на Заході, Піонтковський відповів, що формально це міністерство закордонних справ, а загалом, найімовірніше, – полковники Служби зовнішньої розвідки. Проте вони, як наголосив журналіст, представляють уже не так Путіна, як себе і своє відомство.

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"Вони вже розуміють, що їх кастові, професійні інтереси розходяться зараз з особистою долею Володимира Володимировича Путіна. Хто такий Путін? Це якийсь дрібний чиновник, який дослужився до майора КДБ. Він для них ніхто, це для них відпрацьований матеріал. Його час скидати, щоб зберегти систему і щось зберегти в Україні", – заявив він.

Нагадаємо, Андрій Піонтковський також поміркував, що може очікувати на російського президента. Ліквідація Путіна, зауважив він, відповідає інтересам системи.

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