На виборах в Держдуму помітили маніпуляції з явкою виборців

Електронне голосування майже покрило 100% зареєстрованих на нього виборців

Електронне голосування показало майже 100% явку / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

За даними ЦВК Росії, явка російських виборців на парламентських виборах на 18:00 третього дня голосування перевищила 45%. Однак вже з'явилася інформація, яка ставить під сумнів офіційні цифри.

Журналісти "Нової газети" відзначили невідповідність офіційних даних.

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Електронне голосування

Підсумкова явка виборців на дистанційне електронне голосування (ДЕГ) склала 93,21%, або 592 388 людиней. Про це повідомив голова територіальної виборчої комісії ДЕГ Ілля Массух в інформаційному центрі ЦВК РФ.

Повідомляється, що явка на онлайн-голосуванні в окупованому Росією Севастополі склала 89,64%, в Ростовській області – 92,01%, в Ярославській – 94,47%. Громадський штаб зі спостереження за виборами в Москві також повідомив про явку в 96,5% на електронному голосуванні в столиці.

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Ще не оголошували дані явки на виборчих дільницях на непідконтрольних територіях України в невизнаних "ДНР" і "ЛНР", де Росія також організувала голосування в свій парламент.

Вибори в Держдуму-2021

Вже закінчилося триденне голосування на виборах до Держдуми. Exit poll "Інсомар" віддав перемогу провладній партії "Єдина Росія".

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У Камчатському краї Росії і Чукотському автономному окрузі в 8:00 17 вересня за місцевим часом відкрилися перші виборчі дільниці, де почалися вибори до Держдуми.

У Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", видали російські паспорти прямо перед ділянкою.

Всі учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни – будуть піддані санкціям. Відповідні списки, в яких будуть і іноземці, вже складаються.