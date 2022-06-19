Німецький дипломат дав шапітошну характеристику потугам Медведєва

Глава Мюнхенської конференції з безпеки обізвав екс-президента РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німецький дипломат і новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген назвав колишнього президента Росії та підлабузника Путіна Дмитра Медведєва клоуном. Про це пише видання Bild.

"Медведєв сьогодні – клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", – сказав Хойсген на міжнародному симпозіумі.

Чим Медведєв заслужив таку критику

Експрезидент Росії Медведєв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав різко висловлюватися у соцмережах різкими заявами не лише на адресу України.

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Так, нещодавно він висловився про те, чи можливі мирні переговори з Україною.

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", — написав Медведєв.

16 червня Медведєв висловився щодо приїзду в Україну лідерів Франції, Італії, Німеччини та Румунії. Йому чомусь цей візит не сподобався.

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"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користи – нуль", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Також Медведєв показав у Мережі фото кота і підписав його: "Чекаючи на черговий пакет санкцій". За словами чиновника, РФ чекає на осінь, щоб збирати основний санкційний урожай.

Ще раніше Медведєв обіцяв "знищити виродків і виродків" правда, не уточнив, кого мав на увазі.