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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Обезголовили і б'ють палицею": чи буде Майдан у Москві

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 листопада, 17:35
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Російський політолог розповів, які шанси у опозиції піднятися проти Путіна
Путін зробив усе, щоб протестів у Росії не було / Колаж "Сьогодні"
Путін зробив усе, щоб протестів у Росії не було / Колаж "Сьогодні"

У Росії був свій Майдан. Однак він був спочатку обезголовлений, а потім пригнічений і продовжує пригнічуватися досі.

Про це заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" російський політолог Валерій Соловей.

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Б'ють по будь-яких головах

"Я б сказав, що його (протест – Авт.) а) обезголовили, б) придушили. До того ж придушили дуже ефективно. І до чого зверніть увагу, б'ють вже не по точках, а буквально по площах. Ось закон про іноагентів – це палиця, що дозволяє бити по будь-яких головах, просто по будь-яких. Неважливо: ви в протесті, поза протестом, ви займаєте якусь громадянську позицію, ви просто лідер громадської думки, блогер чи журналіст, може бути навіть не дуже відомий, будь ласка, по вам завдадуть удару", – каже Соловей.

На думку політолога, у боротьбі з інакодумцями можуть використовувати навіть протиепідеміологічні заходи. "Президента Росії переконали, що потрібно йти цим шляхом. При введенні QR-коду контролюватимуться всі пересування, витрати і виїзд за кордон теж. Прекрасна ідея і він задоволений нею теж", – зазначив Соловей.

Опозиція в РФ

  • Останні масові протести в Росії відбулися 23 січня, коли росіяни вийшли на акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був заарештований в аеропорту після прильоту з лікування в Німеччині.
  • Навальний відбуває строк у колонії загального режиму ІЧ-2 у місті Покров (Володимирська область), звідки зміг дати інтерв'ю американському виданню The New York Times .
  • Тюремні терміни отримали й найближчі соратники Навального. Наприклад, Преображенський суд Москви засудив прес-секретаря опозиціонера Кіру Ярмиш до півтора року обмеження волі в рамках "санітарної справи". Звинувачення наполягало, що вона підбурювала учасників акції протесту порушити приписи щодо боротьбі з коронавірусом.
  • У червні Московський міський суд визнав екстремістськими організаціями Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян та штаби Олексія Навального.

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