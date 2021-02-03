Підтримав Навального: в Росії звільнили "Вчителя року"

Викладач історії та суспільствознавства Олександр Рябчук залишився без роботи в ліцеї, де працював сім років

У Росії вчителя історії і суспільствознавства Олександра Рябчука звільнили з ліцею в Ростові-на-Дону, в якому він пропрацював сім років, за участь в мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

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Про це педагог повідомив особисто на своїй сторінці в Instagram.

Рябчук уточнює, що був звільнений також і з приватної школи, до якої він влаштувався за сумісництвом. У ній він встиг пропрацювати два дні.

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"Весь час я викладав дітям свої предмети, акцентуючи увагу на тому, наскільки важлива свобода! Коли переді мною постав вибір між кар'єрою і свободою – я вибрав те, чого навчав сам", – пише Рябчук.

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Олександр Рябчук. Фото: instagram.com/a.n.ryabchuck

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31 січня чоловік викладав до соцмережі відео з протестних акцій. А 3 лютого до його колишньої дружини, з якою живе їхня спільна дочка, і до його матері, прийшли з обшуками.

Відомо, що Олександр Рябчук був переможцем муніципального етапу конкурсу "Учитель року-2020".

Нагадаємо, що напередодні в Москві відбувся суд над Олексієм Навальним, за результатами якого йому замінили умовний термін у так званій справі "Ів Роше" на реальний – 3,5 року колонії. Після вирахування часу, проведеного під домашнім арештом і в СІЗО, йому залишиться відбути ще 2 роки і 8 місяців.

Це теж викликало протести, які закінчилися масовими затриманнями демонстрантів в Москві і Санкт-Петербурзі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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