Підтримав Навального: в Росії звільнили "Вчителя року"

У Росії вчителя історії і суспільствознавства Олександра Рябчука звільнили з ліцею в Ростові-на-Дону, в якому він пропрацював сім років, за участь в мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.
Про це педагог повідомив особисто на своїй сторінці в Instagram.
Рябчук уточнює, що був звільнений також і з приватної школи, до якої він влаштувався за сумісництвом. У ній він встиг пропрацювати два дні.
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"Весь час я викладав дітям свої предмети, акцентуючи увагу на тому, наскільки важлива свобода! Коли переді мною постав вибір між кар'єрою і свободою – я вибрав те, чого навчав сам", – пише Рябчук.
31 січня чоловік викладав до соцмережі відео з протестних акцій. А 3 лютого до його колишньої дружини, з якою живе їхня спільна дочка, і до його матері, прийшли з обшуками.
Відомо, що Олександр Рябчук був переможцем муніципального етапу конкурсу "Учитель року-2020".
Нагадаємо, що напередодні в Москві відбувся суд над Олексієм Навальним, за результатами якого йому замінили умовний термін у так званій справі "Ів Роше" на реальний – 3,5 року колонії. Після вирахування часу, проведеного під домашнім арештом і в СІЗО, йому залишиться відбути ще 2 роки і 8 місяців.
Це теж викликало протести, які закінчилися масовими затриманнями демонстрантів в Москві і Санкт-Петербурзі.
Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального
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