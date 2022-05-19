Путіна порізали, і це не кінець: чому диктатор не полетить до Туреччини

Олексій Бурлаков поділився інсайдерською інформацією

Олексій Бурлаков пояснив, чому Володимир Путін не полетить до Туреччини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін не летить у Туреччину, хоча там заявляли, що чекають на його візит. За інсайдерською інформацією, йому вже зробили одну операцію.

Про це заявив ведучий Олексій Бурлаков під час ефіру "Україна разом" з Костянтином Лінчевським на YouTube-каналі "Україна 24".

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Операція Путіна

"Російські інсайди кажуть, що президенту зробили одну операцію, має бути ще одна згодом. І нібито наготували багато відеозаписів, щоб показати, що Путін живий і не на операційному столі", – заявив він.

За словами ведучого, що буде в результаті цієї операції – це вже інша розмова.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що в останні тижні в РФ звільнили своїх високопоставлених командирів, які погано показали себе на початку вторгнення в Україну.

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