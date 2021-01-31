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Путіна посадили в клітку: креатив на акціях на підтримку Навального (фото)

31 січня, 17:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі демонстранти прийшли на протест з плакатами

У Москві та інших російських містах проходять акції протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, якого заарештували в "Шереметьєво" 17 січня.

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На мітинги демонстранти прийшли з плакатами "Легалізуйте свободу", "Врятуйте Росію від Путіна", "Свободу всім політв'язням", "Навальний – герой". Деякі учасники були в масках з написом "Путіна у відставку".

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Однак серед учасників протесту були й ті, хто проти опозиціонера.

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Водночас деякі росіяни вийшли на протест, щоб висловити нейтральну позицію.

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До речі, на підтримку Навального вийшли і в Німеччині. Там протестувальники вимагали звільнити російського опозиціонера і помістили воскову фігуру Путіна в клітку.

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Також ми писали, що в Москві біля слідчого ізолятора "Матроська тиша", де тримають російського опозиціонера Олексія Навального, почалися дуже жорсткі затримання.

Над затриманими росіянами жорстко знущаються і у Владивостоці. Силовики стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і чинять насильство.

Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

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Росія протести мітинги Олексій Навальний
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