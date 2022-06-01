Росії загрожує нова війна – Гордон розповів з ким

Росія не зможе захиститися від атаки

Дмитро Гордон розповів, з ким ще доведеться воювати Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Російській Федерації може загрожувати війна з "Талібаном". Якщо таліби вирішать наступати на Середню Азію, у Росії не буде чим стримувати їхню атаку. Про це розповів журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову. YouTube-каналі "Україна 24".

Я давно казав, що "Талібан" – це величезна загроза для Росії. Якщо таліби вирішать йти на Таджикистан, де стоїть російська армія, і на низку інших держав у Середній Азії, то Росія взагалі захлинеться, бо стримувати... Усі танки, все, що можна було, вже перевезено в Україну, і стримувати "Талібан" Росії буде просто нічим. Таліби зможуть увійти до підчерев'я Росії як ніж у масло", — сказав він.

За словами журналіста, РФ всіляко намагається задобрити талібів, щоб вони не атакували.

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"Не знаю, наскільки таліби готові і хочуть цього. Думаю, російська дипломатія робить усі кроки для того, щоб їх задобрити та відмовити від цього вторгнення на територію Росії", — сказав він.

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