На Росію чекають масштабні наслідки – Блінкен про переговори в Берліні

Держсекретар США провів зустріч із головами МЗС європейських країн

Ентоні Блінкен розповів про переговори у Берліні. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва провів переговори з головами МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії щодо України. Про це Блінкен повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні була продуктивна зустріч із Жан-Івом Ле Дріаном (голова МЗС Франції. – Ред.), Анналеною Бербок (голова МЗС Німеччини. – Ред.) та Джеймсом Клеверлі (заступник голови МЗС Великої Битанії. – Ред.) про наші спільні зусилля зі стримування подальшої російської агресії проти України. Ми маємо намір нав'язати Росії масштабні наслідки і серйозні витрати, якщо вона віддасть перевагу конфлікту замість дипломатії", – написав Блінкен.

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Заяви Блінкена про Україну

Перед поїздкою до Берліна держсекретар США побував у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Він зробив низку заяв щодо безпеки України.

Зокрема, Блінкен попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші терміни. При цьому він висловив сподівання, що залагодити ситуацію буде можливо дипломатичним шляхом.

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Також політик пояснив, чому захист України важливий для демократичного світу. Держсекретар США вважає, що якщо залишити дії Росії безкарними, це "відкриє велику скриньку Пандори".

Блінкен додав, що Україна 2022 року отримає додаткову допомогу від США. "Ми продовжуємо сприяти Україні в її прагненні захистити себе і ясно позначили ціну, яку заплатить Росія у разі відмови від дипломатичного шляху, який ми пропонуємо, щоб не допустити дестабілізації в Україні", – наголосив він.

Держсекретар США назвав три шляхи, які можуть захистити Україну від агресії Росії. Він запевнив у рішучості США та країн-партнерів протистояти планам РФ.

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Додамо, після зустрічі в Берліні Ентоні Блінкен вирушить до Женеви, де зустрінеться із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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