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Ротенберг зізнався, що він Путін: в Мережі жартують про "нового власника" палацу

30 січня, 19:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Бізнесмен заявив, що "палац Путіна" належить йому

У Мережі піднялася хвиля жартів щодо нещодавньої заяви Аркадія Ротенберга. Він заявив, що так званий "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального належить йому.

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"Аркадій Ротенберг: – Ось вирушив я якось в Ухань спробувати місцеву кухню... - написали в Twitter-акаунті "Я дико перепрошую".

"Аркадій Ротенберг заявив – я і є Навальний", "Аркадій Ротенберг зізнався, що він Путін", "Аркадій Ротенберг оголосив себе вбивцею Кеннеді", "Аркадій Ротенберг зізнався, що особисто бачив, що сталося на перевалі Дятлова, але в силу "людських чинників" і різних "інсинуацій" довго не зізнавався в цьому", – пишуть користувачі Мережі.

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Жартують не тільки про Путіна і Ротенберга, а й про Аліну Кабаєву, яку називають цивільною дружиною російського президента.

Нагадаємо, не встиг президент РФ Володимир Путін відхреститися від величезного особняка на Чорному морі в Геленджику, як скандальну будівлю виставили на продаж.

Як повідомляли раніше, в грі Minecraft в найдрібніших подробицях відтворили "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального – тут є навіть горезвісний "склад бруду".

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Росія жарти Володимир Путін
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