Стало відомо, кому належить "палац Путіна"

Так званий "палац Путіна" на чорноморському мисі Ідокопас з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального належить Аркадію Ротенбергу.

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Про це заявив сам мільярдер в інтерв'ю Telegram-каналу Mash.

"Будинок на мисі Ідокопас належить Аркадію Ротенбергу", – пише Telegram-канал.

Журналісти Mash нібито попросили відгукнутися власника. Після цього Аркадій Ротенберг зв'язався з Telegram-каналом.

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"Я є одним з бенефіціарів. Об'єкт складний, багато було інвесторів. Але місце там шикарне", – говорить Ротенберг в відео, яке опублікував канал.

Бізнесмен повторив легенду кремлівських ЗМІ, що там буде побудований апарт-готель, і саме тому там велика кількість кімнат. За його словами, йому подобається готельний і туристичний бізнес, і він має кілька об'єктів у різних російських регіонах.

Нагадаємо, не встиг президент РФ Володимир Путін відхреститися від величезного особняка на Чорному морі в Геленджику, як скандальну будівлю виставили на продаж.

Як повідомляли раніше, в грі Minecraft в найдрібніших подробицях відтворили "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального – тут є навіть горезвісний "склад бруду".

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