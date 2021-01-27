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Навальному – не телефонувати: скандальний "палац Путіна" виставили на продаж

27 січня, 22:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За чотириповерховий особняк під Геленджиком просять 1 млрд рублів

Не встиг президент РФ Володимир Путін відхреститися від величезного особняка на Чорному морі в Геленджику, як скандальну будівлю виставили на продаж.

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Оголошення про продаж "палацу Путіна" з'явилося на російському сервісі пошуку нерухомості ЦІАН.

За 4-поверховий цегляний будинок 2015 року спорудження загальною площею 17 691 кв. м з ділянкою на 678 соток просять 1 млрд рублів, або 56 524 рублі за кв. м. При цьому в оголошенні сказано, що на території садиби розташована каплиця, тому що власнику такого будинку потрібно якомога частіше замолювати гріхи.

В описі будівлі вказана "шикарна кімната для грязі", після якої через м'ясний цех можна вийти до аквадискотеки, помитися, а потім відвідати театр і кальянну, пити своє вино, а вранці піти на хокей.

"Шикарна резиденція розташована на мисі Ідокопас, який знаходиться на березі Чорного моря в селищі Прасковіївка. Саме селище можна знайти на карті неподалік курортного міста Геленджика. Палац суворо охороняється, але будь-який місцевий житель одразу зможе підказати цікавому туристу, як краще підібратися до комплексу, щоб більш ретельно його розглянути", – йдеться в оголошенні.

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При цьому уточнюється, будинок – не для всіх. Тому опозиціонер Олексій Навальний може не телефонувати.

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Будівлю виставлено на продаж від імені приватного маклера Максима Григоряна з 9-річним стажем роботи, в коментарях про якого йдеться, що він – чудовий ріелтор і допоміг клієнтові придбати нерухомість поруч з Геленджиком у 100 разів нижче від ринкової.

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"Щоправда, її все одно нікому не перепродати", – нарікає клієнт.

"Продавати палац Путіна всього за 1 мільярд? Це обман якийсь..." - сумнівається інший потенційний покупець.

Нагадаємо, в грі Minecraft в найдрібніших подробицях відтворили "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального – тут є навіть горезвісний "склад грязі".

Також повідомлялося, що розсекречена резиденція президента Росії з'явилася на картах Google Maps і додатку iMaps в iPhone.

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нерухомість об'ява палац троллинг Володимир Путін геленджик

Джерело: Сьогодні

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