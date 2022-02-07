"Північного потоку-2" не стане": Байден пригрозив Путіну через Україну

США та Німеччина обговорили нові санкції проти Росії

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Російська агресія проти України призведе до жорстких санкцій проти газогону "Північний потік-2"

Про це заявив президент США Джо Байден після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Байден зазначив, що при вторгненні РФ до України "Північного потоку 2" не стане", повідомляє Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Сьогодні ми з канцлером Шольцом обговорили тісну співпрацю наших країн, пакет санкцій, що готується, що демонструє нашу рішучість у частині намірів, які підуть у разі вторгнення Росії в Україну", – цитує американського президента "РИА Новости".

Президент США також зазначив, що "якщо Росія зробить вибір на користь подальшого вторгнення в Україну, ми разом готові і все НАТО готове". Він додав, що якщо Росія "порушить суверенітет України", це "не може бути звичайною справою".

"Як Росія збирається взяти на землю вторгнення Ukraine, ми є добре ready, і всі NATO є ready"



US President Joe Biden думає, що "можна бути як правило" слід Росії "violate Ukraine's sovereignty" https://t.co/vbJqxyaNCm pic.twitter.com/gfqUJen5TN - BBC News (World) (@BBCWorld) February 7, 2022

Своєю чергою канцлер ФРН після переговорів з Байденом зазначив, що військова загроза Україні – це серйозна загроза безпеці в Європі.

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США підготували пакет нових санкцій проти РФ

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що США розробили нові санкції проти Росії у разі відкритого вторгнення до України армії РФ. Ці заходи націлені на російську еліту та членів їхніх сімей, оскільки вони тісно пов'язані із Заходом.

Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Крім того, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна .

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона. Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" із питаннями безпеки в Європі.