США закликали до нової тактики стримування військової машини Путіна. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Група G7, яка зустрілася в Німеччині, ухвалила план Джо Байдена щодо стримування Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють нараду лідерів G-7 щодо допомоги Україні та ракетний удар Росії по Кременчуку.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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РФ завдала ракетного удару по ТЦ у Кременчуці під час обговорення лідерів G-7 допомоги Україні

Американська газета The Wall Street Journal пише, що поки лідери G-7 обіцяють більше допомоги Україні, російські ракети потрапили в торговельний центр у Кременчуці. Ракетна атака відбулася, коли Росія просувалась на Схід, а світові держави обговорювали, як підтримати Київ та притиснути Москву.

Китайський експорт до Росії різко скоротився

Видання The Washington Post пише, що експорт до Росії з Китаю різко падає. Зазначається, що світовий експорт до Росії різко впав після вторгнення в Україну, причому не лише із західних країн, які ввели санкції, а й із країн, які не ввели санкції, включаючи Китай. Москві важко знайти постачальників для низки товарів.

Лідери G-7 хочуть обмежити ціни на російські газ та нафту

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що лідери G-7 рекомендують своїм міністрам вивчити обмеження цін на російський газ. Лідери розглядають також обмеження нафти РФ. Переговори щодо обох цих обмежень носять поки що дослідницький характер. Українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго вимагають повного ембарго у проекті проект #StopBloodEnergy.

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Росія вперше за 100 років допустила дефолт

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що в Білому домі та кредитному агентстві Moody's заявили, що Росія вперше за більш ніж сторіччя допустила дефолт за своїми міжнародними облігаціями, оскільки масштабні санкції фактично відрізали країну від світової фінансової системи, роблячи її активи сміттям.

США закликали до нової тактики стримування військової машини Путіна

The New York Times пише, що США закликають до нової тактики стримування військової машини Путіна та зниження цін на пальне. Група G7, яка зустрілася в Німеччині, ухвалила план адміністрації Байдена щодо обмеження ціни на російську нафту на світових ринках, обмежуючи доходи Кремля.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, яка насувається на тлі уповільнення зростання світової економіки та різкого збільшення інфляції.

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Керівники країн G7 обговорили пов'язані з цим ризики під час робочої наради з світовій економіці.