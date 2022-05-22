Троль рівня бог! Блінкен захотів присвятити Путіну пісню (відео)

Глава Держдепу поскаржився, що співробітники не дали йому заспівати під гітару

Блінкен поскаржився, що йому не дали заспівати пісню для Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирішив присвятити президентові Росії Володимиру Путіну пісню під гітару

Про це він розповів під час виступу у Джорджтаунському університеті, повідомляє прес-служба Держдепу США.

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"Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб заспівати пісню Тейлор Свіфт "We Are Never Ever Getting Back Together" для Путіна. Сказали, що це буде "недипломатично" та "крінжово", – повідомив Блінкен.

Його слова були зустрінуті сміхом та оплесками.

Блінкен розповів про нову небезпечну зброю Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використання продовольства як зброї у війні. Він закликав Кремль припинити блокаду українських портів, щоби відновити експорт продовольства для мільйонів людей у всьому світі.