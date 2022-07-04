У Білгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)

Перед евакуацією в місті була чутна сирена повітряної тривоги

У Білгороді евакуювали персонал та відвідувачів усіх міських поліклінік. Фото: "Сьогодні"

У російському Білгороді розпочалася екстрена евакуація персоналу та відвідувачів усіх міських поліклінік. Про це повідомляють місцеві ЗМІ у понеділок, 4 липня.

Зазначається, що евакуація відбувається у поліклініках:

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№ 1 (Білгородський проспект, 95а);

№ 2 (Народний бульвар, 51);

№ 7 (Губкіна, 46);

№ 8 (Єсеніна, 48б).

За словами очевидців, перед евакуацією в місті була чути сирена повітряної тривоги. Також не виключено, що це відбувається через можливе повідомлення про замінування. Офіційних даних поки що немає.

Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вийшов до місцевих жителів, щоб нібито заспокоїти їх після нічних вибухів. Але щось пішло не так, і чиновник так і не зміг підібрати потрібні слова про те, що відбувається.

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Нагадаємо, у російському Білгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Пізніше з'ясувалося, що до Білгорода прилетіла російська ракета. Так, в одному із пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК "Панцир С1". Таким чином, РФ вкотре сама себе обстріляла.