У РФ знову скаржаться на обстріли

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що прикордонні території Росії "обстріляли" зі сторони України, але жертв немає.
Про це Старовойт написав на своєму каналі в Telegram.
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"У Глушківському районі знову неспокійно. Під мінометний обстріл в черговий раз потрапило село Олексіївка, а також село Дронівка, яке знаходиться трохи північніше Олексіївки. Вогнем у відповідь агресія противника була придушена. Постраждалих і руйнувань немає. Наші військові контролюють ситуацію", — йдеться у повідомленні.
Вибухи у Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську в ніч проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
- Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.
- Днями у небі Бєлгорода літали вогняні кулі, було чути вибухи.