У Росії автобус врізався в опору мосту, багато загиблих та постраждалих (фото, відео)

Вже є перші дані, як автобус із майже 50 пасажирами злетів із траси

Автобус потрапив у страшну ДТП. Колаж "Сьогодні"

У Рязанській області Росії сталася смертельна ДТП: рейсовий автобус врізався в опору мосту – загинуло кілька людей, багато травмованих. Про це повідомляє місцеве управління МВС.

Аварія сталася о 5:45 ранку у Скопинському районі на 277-му кілометрі автодороги Р22 "Каспій" поблизу села Вослебово. Автобус пересувався через Рязанську область транзитом маршрутом Москва – Астрахань.

Передню частину автобуса розплющило. Фото: 62.мвд.рф

В якийсь момент автобус несподівано з'їхав з дороги і врізався в опору мосту. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, серед яких 47-річний водій автобуса. 21 людина, серед яких двоє неповнолітніх, отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом в автобусі було 49 пасажирів.

В автобусі було майже 50 людей. Фото: 62.мвд.рф

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом можливого порушення правил дорожнього руху, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.

Водій не мав шансів. Фото: 62.мвд.рф

Як писав Інтерфакс з посиланням на інформацію з оперативного штабу, аварію з автобусом під Рязанню спровокувала сильна ожеледь.

Автобус несподівано злетів із траси. Фото: 62.мвд.рф

"За уточненими даними, водій не впорався з керуванням на замерзлій дорозі та допустив зіткнення з опорою", – повідомило джерело.

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