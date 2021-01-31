У Росії почалися жорсткі затримання учасників протесту (відео)

У Тюмені беруть участь понад тисячу людина

У російських містах почалися жорсткі затримання учасників протесту, які вийшли підтримку російського опозиціонера Олексій Навальний.

Реклама

Як повідомляє МБХ медіа, в Челябінську силовики почали затримувати учасників протестів. Кілька людей вже помістили в автобуси поліції, повідомляють в чаті штабу Навального в Челябінську.

В Уфі затримали лідера башкирського об'єднання "Аркадаш" Валіахметов Бадретдинова, який тримав в руках російську Конституцію. В Уфі жорстко затримали пенсіонерку, силовики то піднімаючи, то гублячи волокли жінку в автозак.

В Тюмені беруть участь понад тисячу людина. В Улан-Уде на акції затримали як мінімум трьох журналістів. Загальна кількість затриманих поки невідомо.

В Пермі силовики стежать за протестувальниками верхом на конях.

Реклама

Силовики відсікли частину колони протестуючих в Пермі і скрутили їх в щільне каблучка. Силовики стоять з щитами. Люди у відповідь скандують "Ми без зброї".

У Єкатеринбурзі на протестах люди кричать "фашисти!". В Омську російський ОМОН почав масові затримання.

Сьогодні, 31 січня, в Росії проходять масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту після лікування в Німеччині.

Нагадаємо, вже другі вихідні, на яких росіяни виходять на акції за Навального. Протести, які пройшли 23 січня, закінчилися масовими затриманнями і побиттям протестувальників.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама