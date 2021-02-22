Дружина Навального мовчки повернулася до Росії з Німеччини: відео

Дружина засудженого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія повернулася до Росії з Німеччини, куди вона полетіла 10 лютого.

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Про це повідомляє Telegram-канал "112".

Юлія Навальна прилетіла вранці 22 лютого в Москву з Франкфурта-на-Майні. При цьому діти пари – дочка і син – залишилися за кордоном.

По прильоту Навальна мовчки пройшла від літака в автомобіль, який на неї чекав, й не стала відповідати на численні запитання журналістів та не робила заяв.

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Чим вона займалася в Німеччині, невідомо. За час відсутності в Росії Юлія Навальна пропустила розгляд апеляції на заміну умовного терміну її чоловікові на реальний – 3,5 роки колонії, а також вирок у справі про "наклеп" на ветерана Гната Артеменко.

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За даними деяких німецьких ЗМІ, її візит до ФРН мав "приватний" характер. Ймовірно, вона відвідувала сина, який залишився в Німеччині.

Нагадаємо, що 18 січня Олексія Навального було заарештовано в Москві після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння бойовою отрутою "Новачок". Весь цей час Юлія перебувала разом з ним.

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