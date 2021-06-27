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Дональд Трамп почав тур "помсти" республіканцям

27 червня 2021 9:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Екс-президент США почав боротьбу з республіканцями, які голосували за його імпічмент

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп почав свій тур помсти республіканцям, які кинули виклик йому після виборів 2020 року.

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Про це повідомляє CNN.

У суботу, 26 червня, на масштабному заході в окрузі Лорейн Трамп обрушився з критикою на республіканця з Огайо Ентоні Гонсалеса за голосування з метою оголосити йому імпічмент на початку цього року.

Зусилля з вигнання республіканців, які пішли проти нього, стануть одним з найсерйозніших випробувань постпрезидентської влади Дональда Трампа, щоб оцінити, чи має він, як і раніше, вплив серед базових республіканських виборців, зазначає телеканал.

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В Огайо Трамп підтримав Макса Міллера, свого колишнього помічника, який кине виклик конгресмену Гонсалесу на праймеріз республіканців в окрузі наступного року.

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"Противник Макса – хлопець на ім'я Ентоні Гонсалес, для якого є погані новини... Він зрадник, він підроблений республіканець і ганьба для вашого штату, я вам це скажу", – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп бачить в діях свого наступника Джо Байдена стимул знову балотуватися на виборах, які заплановані у 2024 році.

Нагадаємо, після саміту США – Росія в Женеві Трамп заявив, що Сполучені Штати нічого не отримали від цієї зустрічі.

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Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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