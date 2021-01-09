"Мегафон утратив. Ах, і президентство теж": як Трамп відреагував на бан Twitter – ЗМІ

ЗМІ дізналися про реакцію Трампа на блокування у Twitter

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/JRB

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп утратив над собою контроль після того, як соцмережа Twitter назавжди заблокувала його обліковий запис @realDonaldTrump.

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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на одного з високопосадовців адміністрації Білого дому.

"У президента Дональда Трампа багато цінних речей. Але мало що, виявилося, викликало стільки особистої радості, як Twitter. Цей інструмент використовував, аби розірвати своїх ворогів. У п'ятницю ввечері президент його втратив. А потім він утратив розум", – пише видання.

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Для Трампа бан Twitter став іще одним безславним переходом до останнього розділу президентства, стверджує Politico. Адже протягом двох днів главі США дорікали власні помічники, вичитували республіканці та погрожували імпічментом.

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Оскільки Дональд Трамп не хотів виходити й виступати перед пресою, то публіка бачила його тільки "через погано відредаговані відео Білого дому". В одному з них закликав до припинення заворушень, "чіпляючись за фікцію, що вибори у нього вкрадено". В іншому чинний президент США визнав, що "не служитиме другий строк поспіль".

В тренді Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа

Видання пише, що помічники Трампа не бажають, щоб те, що сталося в Капітолії, залишило незгладимий ефект:

"У нас є багато досягнень, які слід виділити, щоб могли справити добре враження".

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп щонайменше на два тижні позбувся права публікувати пости у Facebook і Instagram.

Крім того, президент США Дональд Трамп зізнався, що не відвідає церемонію інавгурації наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться менше ніж за два тижні.

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