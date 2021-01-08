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Процедуру імпічменту Трампа мають намір запустити 11 січня – ЗМІ

8 січня, 21:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мін'юст США не висуватиме президенту обвинувачення в підбурюванні до захоплення Капітолію

Демократи в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів планують почати процедуру імпічменту чинного президента Дональда Трампа в понеділок, 11 січня.

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Про це повідомили два обізнані джерела, передає Reuters.

У разі успіху Трамп стане першим президентом в історії США, проти якого двічі ініціювали імпічмент.

Раніше демократи закликали віце-президента Майка Пенса і кабінет Трампа застосувати 25-ту поправку до Конституції США, яка дозволяє їм змістити президента, якщо він не може виконувати свої офіційні обов'язки. Але Пенс проти цієї ідеї.

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Водночас представник Мін'юсту США повідомив на брифінгу в п'ятницю, що його відомство не планує висувати Дональду Трампу обвинувачення в підбурюванні до захоплення Капітолію.

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Нагадаємо, 6 січня Дональд Трамп закликав тисячі своїх прихильників прийти до Капітолію, коли там затверджувалася перемога Джо Байдена на виборах президента. У результаті натовп увірвався до будівлі й засідання парламентаріїв було перерване. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох людей, десятки були затримані.

На цьому тлі Ненсі Пелосі закликала негайно відсторонити Трампа від владиі пообіцяла ініціювати процедуру імпічменту, якщо віце-президент США Майк Пенс і американська адміністрація не зроблять цього.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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