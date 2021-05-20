На агресію відповімо: що ще Блінкен сказав Лаврову при зустрічі

На Арктичному саміті в Ісландії відбулася перша зустріч нового держсекретаря Сполучених Штатів з главою МЗС Росії Лавровим

Зустріч Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова на Арктичному саміті / Фото: REUTERS

У Сполучених Штатів є багато розбіжностей з Росією і на агресивні дії Москвипроти США та їхніх партнерів вони будуть відповідати. Водночас у Держдепі, як і раніше, сподіваються на стабілізацію двосторонніх відносин.

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Арктичному саміті в Рейк'явіку, передає CNN.

"Не секрет, що у нас є розбіжності. Коли справа доходить до цих розбіжностей, як раніше заявив президент Байден Путіну, якщо Росія буде діяти агресивно проти нас, наших партнерів і союзників, ми відповімо", – підкреслив глава Держдепу.

Водночас Блінкен наголосив, що мета США не ескалація конфлікту, а захист своїх інтересів.

Він також закликав Росію до співпраці щодо низки "інтересів, які перетинаються", включаючи пандемію Covid-19, зміну клімату, ядерні програми в Ірані і в Північній Кореї і Афганістан.

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"Ми прагнемо до передбачуваних і стабільних відносин із Росією. Ми вважаємо, що це добре для нашого народу, добре для російського народу і дійсно добре для всього світу", – заявив Блінкен.

Очікується також, що Блінкен з Лавровим обговорять можливу зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що нарощування військової присутності РФ на кордонах України і "Північний потік – 2" загрожубть безпеці Європи.

Ми також писали, що в Держдепі розраховують, що зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна выдбудеться в найближчі тижні.