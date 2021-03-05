Скасування мит, вакцини та Україна: про що говорили Байден і фон дер Ляєн

З президентом Єврокомісії лідер США говорив вперше з часу заняття своєї посади

Після дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну і голові КНР Сі Цзіньпіну у президента США Джо Байден дійшла черга і до головного союзника Америки – Євросоюзу.

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Він вперше з моменту своєї інавгурації в січні переговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і дійшов із нею до вирішення багатьох питань, які дратували Брюссель за його попередника Дональда Трампа.

Сайт "Сьогодні" розглянув подробиці першої телефонної розмови президента США з очільницею Єврокомісії.

Тарифи

Для нового старту у відносинах Вашингтона і Брюсселя Байден і фон дер Ляєн вирішили заморозити дію всіх мит на продукцію Airbus і Boeing, які США і ЄС ввели в рамках торгового спору за Трампа.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, для початку тарифи щодо літаків, а також багатьох не авіаційних продуктів, відкотять до "дотрампівських" часів на 4 місяці.

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Політики вирішили зосередитися на вирішенні цього спору на рівні торгових представників ЄС і США при Світовій організації торгівлі.

"Це чудова новина для підприємств і галузей по обидві сторони Атлантики і дуже позитивний сигнал для нашого економічного співробітництва в найближчі роки", – додала фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Охорона здоров'я

Ще одне питання, яке обговорили союзники – пандемія COVID-19. Оскільки ЄС і США є головними виробниками вакцини від коронавірусу, президенти Сполучених Штатів та Єврокомісії висловили зацікавленість щодо спільної роботи для належного функціонування ланцюжків поставок у світі.

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А щоб світ був краще готовий до майбутніх пандемій і для підвищення безпеки здоров'я в усьому світі, Байдена запросили на Глобальний саміт охорони здоров'я, який пройде 21 травня в Римі.

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Екологія

Обговорюючи співробітництво сторін у боротьбі зі зміною клімату та їхню відповідальність за захист навколишнього середовища, фон дер Ляєн подякувала співрозмовникові за повернення США до Паризької угоди.

Президентка ЄК нагадала про два важливих міжнародних екологічних заходи, які пройдуть цього року – Конференцію ООН з питань зміни клімату та кліматичний саміт із нагоди Дня Землі.

Економіка

В контексті економічних відносин Урсула фон дер Ляєн запропонувала Джо Байдену перейти до партнерства, яке б базувалося на спільних цінностях та принципах, а також ради з торгівлі і технологій на рівні міністрів для вирішення інноваційних завдань, що може стати "ключовим форумом для створення нашого трансатлантичного технологічного альянсу".

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Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Україна

США і ЄС домовилися координувати дії з питань, що становлять спільний інтерес, зокрема й щодо України, а також обмінялися поглядами щодо ситуації в нашій країні.

Як зазначили у Байдена, серед інших напрямків, з яких дії Брюсселя і Вашингтона будуть синхронні для "підтримки демократії, стабільності і процвітання" – Китай, Росія, Білорусь та Західні Балкани. Відбуватиметься це в тісній співпраці з НАТО.

У Єврокомісії уточнили, що США і ЄС мають загальний "стратегічний погляд на Росію".

Розмова з Урсулою фон дер Ляєн стала підтвердженням слів Джо Байдена про відновлення старих альянсів, сказаних ним на Мюнхенській конференції з безпеки цього року.

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