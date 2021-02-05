Нова ера дипломатії США: 7 тез зовнішньої політики Джо Байдена

Американський президент розповів, чого світу варто чекати від його адміністрації

Через понад два тижні після своєї інавгурації президент США Джо Байден оголосив новий зовнішньополітичний курс своєї країни, який, судячи з усього, кардинально відступить від доктрини "Америка перш за все", яку просував його попередник Дональд Трамп.

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Формально країна повернеться до курсу, з яким вона слідувала за Барака Обами, що ні дивно – Байден був його віце-президентом. Про це він заявив під час візиту до Державного департаменту 4 лютого.

Сайт "Сьогодні" розбирає головні месиджі, які були озвучені 46-м президентом Сполучених Штатів.

Відновлення старих альянсів

Сполучені Штати повертаються на світову арену в повну силу і починають "нову еру дипломатії".

"Америка повернулася, дипломатія повернулася. Ви – центр всього того, що я збираюся зробити. Ви серце всього цього", – сказав Байден, звертаючись до співробітників Держдепу.

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За його словами, нова адміністрація спробує "об'єднати світ у боротьбі за захист демократії" і проти прискорення глобальних викликів, таких як пандемія COVID-19, екологічна криза і поширення ядерної зброї.

"Ми не можемо зробити це самостійно", – додав президент.

Він пообіцяв об'єднати партнерів і союзників США.

"Коли ми зміцнюємо наші союзи, ми підсилюємо нашу міць, а також нашу здатність усувати загрози до того, як вони досягнуть наших берегів", – пояснив Байден.

Росії – приготуватися

Байден збирається змінити свій підхід до відносин з Росією та її президентом Володимиром Путіним.

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"На відміну від мого попередника, я дав президенту Путіну ясно зрозуміти, що дні, коли США відступали перед лицем агресивних дій Росії – втручанням в наші вибори, кібератаками, отруєнням своїх громадян, – минули. Ми без зволікань змусимо Росію платити і захищати життєві інтереси нашого народу", – сказав Байден в своїй першій великій конференції після вступу на посаду.

При цьому для більшої ефективності, впевнений президент, США необхідно працювати в коаліції і координації з їхніми партнерами.

Свободу політв'язням

Джо Байден закликав негайно звільнити засудженого на 3,5 роки опозиціонера Олексія Навального.

"Його переслідували за корупційні розслідування, і його має бути негайно звільнено без будь-яких умов", – сказав господар Білого дому.

Крім того, він закликав звільнити лідерів М'янми, які були заарештовані в результаті військового перевороту. Він стверджує, що вже зв'язався з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, аби дати двопартійну відповідь на те, що трапилося.

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Війська залишаться в Німеччині

Байден заморозив оголошене Трампом минулого року виведення військ з Німеччини доти, поки міністр оборони США Ллойд Остін не здійснить перегляд присутність американських військ по всьому світу.

Мета Остіна – забезпечити, аби "військовий слід США був відповідним чином погоджено із зовнішньою політикою і пріоритетами національної безпеки США".

Потік біженців посилиться

За Байдена США збільшать річний ліміт прийому біженців до країни зі встановлених Трампом 15 тисяч до 125 тисяч на рік.

"Моральне лідерство Сполучених Штатів у питанні прийому біженців було точкою двопартійного консенсусу впродовж багатьох десятиліть. Наш приклад підштовхнув інші країни теж відкрити свої двері ширше. Тому сьогодні я видаю розпорядження про початок важкої роботи з відновлення нашої програми прийому біженців, щоб допомогти задовольнити безпрецедентні глобальні потреби", – сказав Байден.

Квота на прийом біженців почне діяти з 1 жовтня. Але для цього необхідне схвалення Конгресу.

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Війна в Ємені

Ще одним розворотом у зовнішньополітичному курсі Трампа стала зміна близькосхідного курсу, а саме – вихід США з коаліції, яка п'ять років бореться з бунтівниками-хуситами в Ємені.

"Ця війна призвела до гуманітарної і стратегічної катастрофі. Ця війна має закінчитися", – закликав Байден.

Втім, США продовжать боротися з іншим єменським угрупованням – "Аль-Каїдою на Аравійському півострові".

Крім того, Америка припиняє "відповідні" продажу зброї. Деталі Байден не уточнив, але раніше Білий дім вже призупинив деякі з мільярдних збройових угод з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Лідерство в просуванні прав ЛГБТ

Байден оголосив розширення прав секс-меншин за кордоном офіційною позицією уряду США.

З цією метою він видасть президентський меморандум, в якому будуть вказані нові нормативи для політики американських дипломатів з просування і захисту прав ЛГБТ в усьому світі.

"Ми подбаємо про те, щоб дипломатія і іноземна допомога працювали над просуванням прав цих людей, включно із боротьбою з криміналізацією та захистом ЛГБТК-біженців та шукачів притулку", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше в посольстві США озвучили, чого Україні чекати від Байдена. Більше про це, дивіться у відеосюжеті:

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