Новая эра дипломатии: 7 тезисов внешней политики Джо Байдена

Американский президент рассказал, чего миру следует ждать от его администрации

Спустя более двух недель после своей инаугурации президент США Джо Байден объявил новый внешнеполитический курс своей страны, который, судя по всему, кардинально отступит от доктрины "Америка прежде всего", которую продвигал его предшественник Дональд Трамп.

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Формально страна вернется к курсу, которому она следовала при Бараке Обаме, что не странно – Байден был его вице-президентом. Об этом он заявил во время визита в Государственный департамент 4 февраля.

Сайт "Сегодня" разбирает главные месседжи, которые были озвучены 46-ым президентом Соединенных Штатов.

Восстановление старых альянсов

Соединенные Штаты возвращаются на мировую арену в полную силу и начинают "новую эру дипломатии".

"Америка вернулась, дипломатия вернулась. Вы – центр всего того, что я собираюсь сделать. Вы сердце всего этого", – сказал Байден, обращаясь к сотрудникам Госдепа.

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По его словам, новая администрация попытается "объединить мир в борьбе за защиту демократии" и против ускорения глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19, экологический кризис и распространение ядерного оружия.

"Мы не можем сделать это в одиночку", – добавил президент.

Он пообещал сплотить партнеров и союзников США.

"Когда мы укрепляем наши союзы, мы усиливаем нашу мощь, а также нашу способность устранять угрозы до того, как они достигнут наших берегов", – объяснил Байден.

России – приготовиться

Байден собирается изменить свой подход к отношениям с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

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"В отличие от моего предшественника, я дал президенту Путину ясно понять, что дни, когда США будут отступать перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы без промедлений заставим Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа", – сказал Байден в своей первой большой конференции после вступления в должность.

При этом для большей эффективности, уверен президент, США надо работать в коалиции и координации с их партнерами.

Свободу политзаключенным

Джо Байден призвал немедленно освободить осужденного на 3,5 года оппозиционера Алексея Навального.

"Его преследовали за коррупционные расследования, и он должен быть немедленно освобожден без каких-либо условий", – сказал хозяин Белого дома.

Кроме того, он призвал освободить лидеров Мьянмы, которые были арестованы в результате военного переворота. Он утверждает, что уже связался с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, чтобы дать двухпартийный ответ на случившееся.

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Войска останутся в Германии

Байден заморозил объявленный Трампом в прошлом году вывод войск из Германии до тех пор, пока министр обороны США Ллойд Остин не проведет пересмотр присутствие американских войск по всему миру.

Цель Остина – обеспечит, чтобы "военный след США был соответствующим образом согласован с внешней политикой и приоритетами национальной безопасности США".

Поток беженцев усилится

При Байдене США увеличат годовой лимит приема беженцев в стране с установленных Трампом 15 тысяч до 125 тысяч в год.

"Моральное лидерство Соединенных Штатов в вопросе приема беженцев было точкой двухпартийного консенсуса многими десятилетиями. Наш пример подтолкнул другие страны тоже открыть свои двери шире. Поэтому сегодня я издаю распоряжение о начале тяжелой работы по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь удовлетворить беспрецедентные глобальные потребности", – сказал Байден.

Квота на прием беженцев начнет действовать с 1 октября. Но для этого необходимо одобрение Конгресса.

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Война в Йемене

Еще одним разворотом во внешнеполитическом курсе Трампа стало изменение ближневосточной повестки, а именно – выход США из коалиции, которая пять лет борется с мятежниками-хуситами в Йемене.

"Эта война привела к гуманитарной и стратегической катастрофе. Эта война должна закончиться", – призвал Байден.

Впрочем, США продолжат бороться с другой йеменской группировкой – "Аль-Каидой на Аравийском полуострове".

Кроме того, Америка прекращает "соответствующие" продажи оружия. Детали он не уточнил, но ранее Белый дом уже приостановил некоторые из миллиардных оружейных сделок с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Лидерство в продвижении прав ЛГБТ

Байден объявил расширение прав секс-меньшинств за рубежом официальной позицией правительства США.

С этой целью он издаст президентский меморандум, в котором будет указана новые нормативы для политики американских дипломатов по продвижению и защите прав ЛГБТ во всем мире.

"Мы позаботимся о том, чтобы дипломатия и иностранная помощь работали над продвижением прав этих людей, включая борьбу с криминализацией и защиту ЛГБТК-беженцев и лиц, ищущих убежища", – отметил президент.

Напомним, ранее в посольстве США озвучили, чего Украине ждать от Байдена. Больше об этом, смотрите в видеосюжете:

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