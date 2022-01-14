Путіну не поздоровиться: США пообіцяли допомогти Україні у разі вторгнення РФ

США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины не исключают, что поставят оружие украинской стороне

Штати пообіцяли надати Україні допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники адміністрації Байдена почали сигналізувати Росії, що навіть якщо їй вдасться швидко захопити територію України, президент РФ Володимир Путін заплатить непомірно високу ціну з погляду військових втрат. Про це повідомила газета New York Times із посиланням на неназваних представників американської адміністрації.

США пообіцяли допомогти Україні.

Представники адміністрації Джо Байдена заявили, що плани допомоги Україні можуть включати навчання у сусідніх країнах, які є частиною східного флангу НАТО.

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"США та їхні союзники у разі ескалації ситуації навколо України можуть допомогти українській стороні шляхом проведення навчань у таких країнах НАТО, як Польща, Румунія та Словаччина, поряд із цим передбачено й постачання зброї", – йдеться у статті.

Крім матеріально-технічної підтримки та зброї, Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО можуть також надати медичне обладнання, послуги та навіть притулок під час російських наступів. За словами офіційних осіб, Сполучені Штати майже напевно поставлять зброю.

За словами високопосадовців адміністрації, Сполучені Штати також мають намір надати Україні розвідувальні дані про поле бою, які можуть допомогти країні швидше відреагувати на вторгнення.

Також чиновники зазначили, що якщо російські війська перетнуть кордон, Сполучені Штати можуть запропонувати наступальне озброєння та навчання.

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"При правильному спорядженні та тактиці Україна може різко знизити шанси вторгнення", – сказали вони.

Чотирьохзірковий адмірал ВМС у відставці Джеймс Ставріді зазначив, що якщо Путін вторгнеться в Україну, військова допомога НАТО – розвідувальна, кібернетична, протитанкова та протиповітряна зброя, наступальні морські ракети – значно збільшиться.

Вторгнення Росії

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду .

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Тим часом, заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти по Україні . А все через те, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.