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СЬОГОДНІ Світові новини США

Росія приховує вплив санкцій на свою економіку. Про що пишуть західні ЗМІ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 13:18
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Світові видання розповідають, що відбувається в Україні та РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна успішно відбиває атаки російських військ на Донбасі, а тим часом деякі країни ЄС продовжують постачати Росії зброю попри ембарго. Про все це пишуть світові ЗМІ.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Кремль приховує дані з економіки

Росія забороняє публікацію економічних даних, приховуючи вплив західних санкцій. Про це пише The Wall Street Journal. Влада припинила публікувати дані про державний борг, статистику торгівлі та видобуток нафти. Минулого тижня відділення російського міністерства енергетики, яке оприлюднює щомісячні дані про видобуток та експорт нафти, заявило, що обмежує "розповсюдження інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників.

Відключення не повне: уряд, як і раніше, публікує основні цифри, такі як інфляція, валовий внутрішній продукт та безліч інших даних. Але розмах релізів звузився.

"Обмежені дані означають, що Вашингтон і Брюссель будуть менш поінформовані про те, чи б'ють їхні санкції по російській економіці, що ускладнює пошук нових цілей і точне настроювання майбутніх раундів санкцій", — йдеться у публікації.

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Санкції проти Абрамовича

Bloomberg повідомляє, що американські високопосадовці знову закликають запровадити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича на тлі відсутності прогресу в російсько-українських переговорах після його нещодавньої поїздки до Києва.

Абрамович не зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у тій поїздці, а розмовляв натомість із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, за словами трьох людей, знайомих із дискусіями, які просили не називати їхніх імен, оскільки переговори були приватними. Зеленський все більш песимістично ставиться до переговорів про припинення війни після того, як побачив свідчення звірств росіян у таких містах, як Буча та Маріуполь, заявили два джерела.

Коли стало ясно, що переговори не просуваються, старші радники Білого дому посилили тиск з метою запровадження санкцій, які були розроблені кілька тижнів тому, за словами людей, знайомих із мисленням адміністрації.

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Україна успішно відбила атаки Росії на Донбасі

Україна відбила численні напади Росії на лінії зіткнення на Донбасі цього тижня, повідомляє Reuters з посиланням на дані британської розвідки. Попри те, що Росія досягла певних територіальних здобутків, український опір був сильним по всіх напрямках і завдав значних витрат російським силам.

"Поганий моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення та реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії", — йдеться у повідомленні розвідки.

Медведєв знущається з Європи

Der Spiegel пише, що соратник Путіна Медведєв висміює газову залежність Європи з клоунськими смайликами. Експрезидент РФ Медведєв публічно знущається з Європи та "дає тиждень Європі без російського газу".

Росія вимагала платити їй за газ у рублях. Згідно з директивою Єврокомісії, компанії Євросоюзу можуть продовжувати платити за російський газ у євро або доларах і відкривати для цього рахунок у Газпромбанку, не порушуючи санкції ЄС.

"Ми цінуємо "послідовність і принциповість європейських партнерів", — написав Медведєв у Telegram у суботу ввечері, додавши заплаканий смайлик та клоунський емодзі.

У ЕС попри ембарго постачали зброю Росії

The Telegraph пише, що країни ЄС в обхід ембарго постачали зброю Росії на сотні мільйонів євро. Франція, Німеччина та низка інших країн продали Москві зброю на 350 млн євро, використовуючи лазівку в ембарго ЄС, запровадженому у 2014 році.

78% загального обсягу поставок припало на німецькі та французькі компанії, які у 2015-2020 роках забезпечили Росію військовою технікою більш ніж на 273 млн євро.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
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