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Боїться навіть священників: Путін знімався у порожньому храмі для великоднього відео

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 09:32
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Президента РФ викрили у черговому відеофейку
Путін знімався на Великдень у порожньому храмі
Путін знімався на Великдень у порожньому храмі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін знімався для великоднього відео у порожньому храмі, а пізніше його вмонтували у запис служби. У Мережі з'явилося відео, де він зображує участь у великодній службі. При цьому поруч нікого немає, крім мера Москви Сергія Собяніна.

Також щось дивне трапляється з його рукою на моменті, де він хреститься. На ній з'являються смуги технічних перешкод.

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Крім того, користувачі Мережі помітили, що в якийсь момент Путін, який має стояти поряд із Собяніним, пропадає.

Путін боїться з'являтися на публіці

Це вже не вперше, коли російського диктатора викривають у монтажі. Путін боїться замаху, тому вважає за краще не з'являтися там, де багато людей. Зокрема, 5 березня Путін нібито провів зустріч із жінками-пілотами та стюардесами. На відео де він звертається до них, його рука проходить крізь мікрофон на столі. На думку глядачів, він міг сидіти на зеленому тлі. Тобто два відео – зі співробітницями авіакомпаній та з самим Путіним – знімалися у різний час, а потім "склеювалися".

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У зв'язку з цим інцидентом Путіна "потролив" президент України Володимир Зеленський, торкнувшись рукою свого мікрофона наприкінці свого звернення.

Крім того, Путін окремо прощався з політиком Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня На кадрах з похорону було видно, що під час стояння президента РФ біля труни там немає почесної варти, тоді як на всіх інших кадрах вона є. Інакше виглядала й сама труна, з неї зникав прапор.

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