Русский
$ 27,93
33,6
  1. Світові новини
  2. США

Санкції США проти Росії: які компанії потрапили до чорного списку

3 березня, 03:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У списку компанії з Росії, Німеччини та Швейцарії

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів оприлюднило список компаній і організацій, які потрапили під торгові санкції через отруєння опозиціонера Олексія Навального і підозрюються в причетності до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Реклама

Інформація доступна в Федеральному реєстрі США.

У списку санкцій, крім 27-го Наукового центру і 33-й Центрального НДІ Міноборони РФ, а також НДІ органічної хімії і технології, опинилися компанії з Росії : "Хіммед", "ФЕМТЕК", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт Продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

Також до списку санкцій внесено три компанії з Німеччини: ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie; і одна зі Швейцарії – ChimConnect AG.

В тренді
Британські вчені з'ясували, для кого COVID-вакцини ефективніші

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США запровадили санкції через отруєння Олексія Навального стосовно семи високопоставлених представників російського уряду і 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Ми також повідомляли, що Рада Європейського Союзу у вівторок погодила акт про санкції проти Росії через репресії щодо опозиціонера Олексія Навального.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія санкції санкції проти Росії Держдепартамент США Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"Економіка
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих данихСША
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19США

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти