Санкції США проти Росії: які компанії потрапили до чорного списку

У списку компанії з Росії, Німеччини та Швейцарії

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів оприлюднило список компаній і організацій, які потрапили під торгові санкції через отруєння опозиціонера Олексія Навального і підозрюються в причетності до виробництва біологічної та хімічної зброї.

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Інформація доступна в Федеральному реєстрі США.



У списку санкцій, крім 27-го Наукового центру і 33-й Центрального НДІ Міноборони РФ, а також НДІ органічної хімії і технології, опинилися компанії з Росії : "Хіммед", "ФЕМТЕК", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт Продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

Також до списку санкцій внесено три компанії з Німеччини: ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie; і одна зі Швейцарії – ChimConnect AG.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США запровадили санкції через отруєння Олексія Навального стосовно семи високопоставлених представників російського уряду і 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Ми також повідомляли, що Рада Європейського Союзу у вівторок погодила акт про санкції проти Росії через репресії щодо опозиціонера Олексія Навального.

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