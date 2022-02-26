США планують вдарити санкціями по центробанку Росії

Цей крок завдасть удару по більшій частині резервів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки розглядають можливість санкцій проти центрального банку Російської Федерації.

Про це повідомила кореспондентка Bloomberg Салеха Мохсін на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на свої джерела.

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"Рішення ще не ухвалено"

"Як мені сказали, цей крок націлиться на більшу частину резервів у 643 мільярди доларів, які накопичив Путін", – написала вона.

За словами Мохсін, остаточне рішення США ще не ухвалили:

"США прагнуть робити кожен крок спільно з союзниками по всій Європі для максимального ефекту. Внесення російського Центробанку до "чорного" списку було б безпрецедентним для економіки такого розміру".

NEWS: US is eyeing sanctions on Russias central bank, I'm told, a move that would target міх з $643b reserves Putin has amassed



A final decision hasnt been made but admin aims to make each move in conjunction with allies across Europe for maximum impact - Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) February 26, 2022

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Допомога Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Захід розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT.

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйона доларів.

"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд. доларів активів".

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до "чорного" списку санкцій Європейського Союзу, який був прийнятий проти Російської Федерації.

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Великобританія у відповідь на російське вторгнення в Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти в країну, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великобританії.

Нагадаємо, хакерське угруповання Anonymous звернулася до президента Росії Володимиру Путіну. Вони вимагають, щоб Путін поновив права українського народу, а також подав у відставку.

Окрім цього, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.

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