США планують вдарити санкціями по центробанку Росії

Сполучені Штати Америки розглядають можливість санкцій проти центрального банку Російської Федерації.

Про це повідомила кореспондентка Bloomberg Салеха Мохсін на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на свої джерела.

За словами Мохсін, остаточне рішення США ще не ухвалили:

NEWS: US is eyeing sanctions on Russias central bank, I'm told, a move that would target міх з $643b reserves Putin has amassed



A final decision hasnt been made but admin aims to make each move in conjunction with allies across Europe for maximum impact