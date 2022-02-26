США планируют ударить санкциями по центробанку России

Этот шаг нанесет удар по большей части резервов

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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность санкций против центрального банка Российской Федерации.

Об этом сообщила корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин на своей странице в Twitter, ссылаясь на свои источники.

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"Решение еще не принято"

"Как мне сказали, этот шаг нацелится на большую часть резервов в 643 миллиарда долларов, которые накопил Путин", – написала она.

По словам Мохсин, окончательное решение США еще не приняли:

"США стремятся делать каждый шаг совместно с союзниками по всей Европе для максимального эффекта. Внесение российского Центробанка в "черный" список было бы беспрецедентным для экономики такого размера".

NEWS: US is eyeing sanctions on Russias central bank, I'm told, a move that would target much of the $643b reserves Putin has amassed



A final decision hasnt been made but admin aims to make each move in conjunction with allies across Europe for maximum impact — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) February 26, 2022

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Помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад начал техническую подготовку к принятию решения об отключении России от SWIFT.

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в "черный" список санкций Европейского Союза, который был принят против Российской Федерации.

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Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

Напомним, хакерская группировка Anonymous обратилась к президенту России Владимиру Путину. Они требуют, чтобы Путин восстановил права украинского народа, а также подал в отставку.

Кроме этого, Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.

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