США планируют ударить санкциями по центробанку России

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность санкций против центрального банка Российской Федерации.

Об этом сообщила корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин на своей странице в Twitter, ссылаясь на свои источники.

По словам Мохсин, окончательное решение США еще не приняли:

NEWS: US is eyeing sanctions on Russias central bank, I'm told, a move that would target much of the $643b reserves Putin has amassed



A final decision hasnt been made but admin aims to make each move in conjunction with allies across Europe for maximum impact