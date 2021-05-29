США припиняють авіасполучення з Білоруссю і вводять санкції проти держпідприємств

Громадянам США буде заборонено укладати з підсанкційними підприємствами будь-які угоди і працювати в їх інтересах

США припиняють двосторонню угоду з Білоруссю про авіасполучення і готують санкції проти проти режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

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Про це повідомила прес-секретар президента США Джен Дженніфер Псакі.

"Ми приймаємо ці заходи разом з нашими партнерами і союзниками, щоб привернути режим до відповідальності за свої дії і продемонструвати нашу прихильність сподіванням народу Білорусі", – заявила Дженніфер Псакі.

У заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті Білого Дому говориться, що буде припинено дію Угоди про повітряне сполучення з Білоруссю від 3 грудня 2019 року, яка дозволяє авіаперельоти між двома країнами.

Крім того, США відновлює санкції проти деяких державних білоруських підприємств – громадянам США буде заборонено укладати з ними будь-які угоди і працювати в їх інтересах.

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Також, Штати спільно з Євросоюзом США розробляють список адресних санкцій проти політиків в Білорусі, які мають відношення до корупції, фальсифікації виборів президента і затримання Романа Протасевича.

Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа" .

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі написав білоруській владі лист, назвавши захоплення літака "незаконним і навмисним викраденням". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення про примусову посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту влада Білорусі прийняла в координації з Росією.