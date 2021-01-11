У Конгресі США Трампа назвали "слугою" Путіна

У США справи у Трампа все гірше, а тепер його вчергове записали в спільники росіян

Поки Конгрес намагається позбавити чинного президента США повноважень, спікер Палати представників Ненсі Пелосі назвала Дональда Трампа "слугою" президента Росії Володимира Путіна.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона зробила такий висновок після того, як президент США бездіяв після хакерських атак росіян на американські відомства.

"Іншого пояснення, крім того, що він (Трамп. – Ред.) – слуга Путіна, просто немає. Не знаю, що у росіян є на президента Трампа, чи то приватне, політичне або фінансове. Або (Трамп) тугий на вухо, або у нього плями на очах, або у нього є зобов'язання (перед Росією. – Ред.)", – сказала Пелосі.

Тим часом у США готуються до можливого імпічменту Дональда Трампа. Як повідомляли новини "Сьогодні", демократи вже підготували документ, який може позбавити його крісла глави держави, а на вулиці американських міст виходять мітингувальники з вимогою відставки господаря Білого дому. Відповідну резолюцію про відсторонення Трампа повинні подати сьогодні до Конгресу.

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Хоча напередодні глава судового комітету Сенату говорив, що імпічмент Трампа неможливий і небезпечний.

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