Буде дефіцит. Індія не поспішає відновлювати експорт вакцин від коронавірусу

Індія, де зараз бушує COVID-19, до жовтня не буде відновлювати експорт вакцин проти кронавірусу, всі виготовлені препарати будуть направлятися для внутрішнього використання.

Реклама

Про це повідомили три джерела в уряді країни, передає Reuters.

Така затримка посилить дефіцит поставок вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерела заявили, що кампанія вакцинації в Індії тепер буде мати пріоритет, оскільки її число випадків інфікування коронавірусів перевищує 25 мільйонів, а щоденне число загиблих сягає рекордного рівня.

"Це було внутрішнє обговорення, і деякі країни попросили не очікувати виконання Індією експортних зобов'язань з урахуванням поточної ситуації", – сказало джерело.

Реклама

Читайте також: Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"

Два інших джерела заявили, що точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як скоро Індія зможе контролювати епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію вкрай заразного варіанти COVID-19 з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, як варіант, який став глобальною загрозою для здоров'я.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу