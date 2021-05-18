Буде дефіцит. Індія не поспішає відновлювати експорт вакцин від коронавірусу

Індія, де зараз бушує COVID-19, до жовтня не буде відновлювати експорт вакцин проти кронавірусу, всі виготовлені препарати будуть направлятися для внутрішнього використання.
Про це повідомили три джерела в уряді країни, передає Reuters.
Така затримка посилить дефіцит поставок вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Джерела заявили, що кампанія вакцинації в Індії тепер буде мати пріоритет, оскільки її число випадків інфікування коронавірусів перевищує 25 мільйонів, а щоденне число загиблих сягає рекордного рівня.
"Це було внутрішнє обговорення, і деякі країни попросили не очікувати виконання Індією експортних зобов'язань з урахуванням поточної ситуації", – сказало джерело.
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Два інших джерела заявили, що точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як скоро Індія зможе контролювати епідеміологічну ситуацію.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію вкрай заразного варіанти COVID-19 з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, як варіант, який став глобальною загрозою для здоров'я.
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