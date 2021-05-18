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Буде дефіцит. Індія не поспішає відновлювати експорт вакцин від коронавірусу

18 травня, 15:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

До жовтня влада Індії планує використовувати всі вироблені вакцини всередині країни

Індія, де зараз бушує COVID-19, до жовтня не буде відновлювати експорт вакцин проти кронавірусу, всі виготовлені препарати будуть направлятися для внутрішнього використання.

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Про це повідомили три джерела в уряді країни, передає Reuters.

Така затримка посилить дефіцит поставок вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерела заявили, що кампанія вакцинації в Індії тепер буде мати пріоритет, оскільки її число випадків інфікування коронавірусів перевищує 25 мільйонів, а щоденне число загиблих сягає рекордного рівня.

"Це було внутрішнє обговорення, і деякі країни попросили не очікувати виконання Індією експортних зобов'язань з урахуванням поточної ситуації", – сказало джерело.

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Два інших джерела заявили, що точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як скоро Індія зможе контролювати епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію вкрай заразного варіанти COVID-19 з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, як варіант, який став глобальною загрозою для здоров'я.

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