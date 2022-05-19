Чехія змінює правила розміщення біженців з України: що нового

У закон Lex Ukraine про проживання українців внесли корективи

На українських біженців у Чехії чекають зміни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Уряд Чехії презентував зміни до Lex Ukraine — закону про проживання у Чехії біженців з України.

Про це повідомляє Dennik.

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Деталі

Поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.

Крім того, запропоновані чеським урядом зміни збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, але одночасно скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів. Також поправки передбачають скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів.

Ще одна зміна — держава не буде виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо біженці мають житло, де їм безкоштовно надають харчування та інші зручності.

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Канада евакуює з Польщі українських біженців

Уже незабаром Канада організує три чартерні рейси для українських біженців, які зараз перебувають у Польщі.

Літаки вилетять з Варшави та попрямують у Вінніпег (23 травня), Монреаль (29 травня) і Галіфакс (2 червня). До Канади зможуть прилетіти близько 900 українців, по 300 осіб на рейс.

Оттава домовилася з приватним перевізником про проведення перельотів і оплатить рахунок. За словами джерела, місця будуть розподілятися безплатно в порядку живої черги. Спробувати зарезервувати місце зможуть тільки українці, які отримали візу в рамках нового дозволу на поїздки в надзвичайних ситуаціях між Канадою та Україною (AVUCU).

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Незабаром власники віз отримають на свою електронну адресу лист з інструкцією про реєстрацію в чергу на рейс.

Після прибуття в Канаду українцям, у яких немає місця для проживання, буде запропоновано безоплатне житло до 14 днів.

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