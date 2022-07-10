Чим закінчилася для України зустріч глав МЗС G20: війна, зерно та бойкот Лаврова

Політики вимагали розблокувати українське зерно

Поки Лавров каву пив, Блінкен п'ять годин спілкувався з колегою з Китаю / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Підготовчий етап до саміту лідерів G20 15-16 листопада – зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн "Великої двадцятки" – не дав ґрунту для того, щоб говорити про зближення західних країн зі східними. Міністри не змогли погодити спільну резолюцію із засудженням агресії Росії проти України, хоча був консенсус щодо вимоги розблокувати українське зерно. Вперше з моменту розпаду СРСР високопосадовець Росії пережив "холодний душ" замість звичного для себе привітного прийому з дружнім поплескуванням по плечу.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чим закінчилася зустріч глав МЗС країн "Великої двадцятки".

Війна в Україні та її глобальні наслідки домінували на Балі, визнала господиня зустрічі, міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді.

"Майже на всіх – із 23 двосторонніх зустрічей, які я провела, – ми здебільшого говорили про це", – розповіла міністр журналістам.

Питання зерна

Як писало агентство Reuters, зустріч міністрів закордонних справ G20 продемонструвала консенсус щодо лише однієї вимоги до РФ – зняти блокаду експорту зерна з України. Господар зустрічі Ретно Марсуді резюмувала, що наслідки війни найбільше вдарять по бідних країнах, і що повернення українського та російського зерна та добрив у ланцюжки поставок має вирішальне значення.

"Ми зобов'язані врегулювати наші розбіжності за столом переговорів, а не на полі бою", – закликала Марсуді.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зажадав від Росії припинити шантажувати світ продовольством.

"Україна – не ваша країна. Її зерно – не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні випустити зерно", – зажадав Блінкен від Москви.

Зважаючи на відповідь Лаврова, блокаду вони знімати не збираються.

"Якщо Захід не хоче переговорів, але хоче, щоб Україна перемогла Росію на полі бою — тому що були висловлені обидві точки зору, — тоді, можливо, із Заходом нема про що говорити ", – такою була реакція представника Кремля.

Питання війни

Домогтися консолідованого осуду G20 Росії за збройний напад на сусідню країну не вдалося. Агресивну війну Росії проти України однозначно засудили лише західноорієнтовані країни "Великої сімки". Індія, Китай та інші держави глобального Півдня утримуються від критики на адресу Росії. При цьому, як зазначають західні експерти, країни G20, що розвиваються, – Аргентина, Бразилія, Індія та Індонезія – через війну в Україні можуть зіткнутися з серйозними проблемами.

Блінкен вважає, що Росія не почула їхніх вимог.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Росія готова до серйозної дипломатії. Якщо є можливість для дипломатії, ми нею скористаємося", – сказав Блінкен після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І в суботу, передає AFP.

Зазначається, що переговори Блінкена з Ван І тривали надзвичайно довго – п'ять годин. Під час переговорів американська сторона намагалася домогтися від Пекіна засудження агресії проти України та дистанціювання від Кремля.

Фото Reuters

Перед цим Ван І мав нетривалі переговори з Лавровим, на яких китайська сторона закликала зосередитись на вирішенні української проблеми шляхом переговорів. Але осуд на адресу Кремля не пролунав.

"Під стратегічним керівництвом глав двох держав наші країни протидіють втручанню ззовні, підтримують нормальні обміни та організовано розвивають співпрацю в різних галузях, демонструючи стійкість та стратегічну міцність відносин між двома країнами", – сказано у заяві МЗС КНР, опублікованій після зустрічі міністрів.

Ізоляція Лаврова

Незважаючи на майже нейтральну позицію східних країн, на Балі Росії все ж таки дали зрозуміти, що вона стала країною-ізгоєм.

Лаврову довелося піти з ранкового засідання, коли його колега з Німеччини Анналена Бербок, яка нещодавно побувала в Ірпіні та Бучі, де на власні очі побачила підсумки "російського світу", розкритикувала дії Москви. Потім Лавров поспішив на вихід під час денного засідання, де по відеозв'язку виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Лавров не був у залі також під час виступу держсекретаря США Ентоні Блінкена, який звернувся з різкими звинуваченнями безпосередньо до російської делегації. Натомість Лавров влаштував виступ на вулиці біля готелю Mulia, де проходили зустрічі G20, та вдосталь наговорився про те, що Росія займається "визволенням етнічних росіян в Україні та денацифікацією України".

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"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів більшу частину переговорів не в залі, а за його межами, наголошує, що з боку російського уряду зараз немає жодного грама бажання розмовляти", – підсумувала Бербок поведінкеу свого російського колеги.

Фото Reuters

Коли ж офіційні особи Росії мали намір виступати на якійсь панелі, звідти демонстративно виходили делегації США, Канади, Великої Британії та країн ЄС. Представники провідних країн світу відмовилися фотографуватись з Лавровим на спільному протокольному знімку. В результаті цього фото просто немає.

Не відбулася жодна двостороння зустріч Лаврова з представниками країн G7, що завжди було важливою частиною зустрічей у рамках G20. Зі скривдженим виглядом глава МЗС РФ сказав, що "ні за ким бігати не буде" заради цих зустрічей.

І навіть журналісти не дали Лаврову розслабитись. Під час фотосесії з господарем заходу – главою МЗС Індонезії Ретно Марсуді, представники ЗМІ просто із зали голосно запитували, коли ж Росія зупинить війну і чому Кремль цього не робить.

"Був сильний консенсус і Росія залишилася ізольованою, як це було багато разів з початку цієї війни", – резюмував Блінкен після саміту G20.

Щоправда, Лавров має іншу думку.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Лавров не слухає своїх колег. "Це не найконструктивніший спосіб бути присутнім на зустрічі G20", – сказав він AFP.

Підсумковий документ

Загалом жодних революційних рішень на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 на Балі не було ухвалено. Підсумкова декларація, як це зазвичай буває після нарад на рівні міністрів 20 найважливіших промислово розвинених країн світу, та які розвиваються, не була опублікована.

"Розбіжності між західними країнами і китайсько-російським фронтом, що все більш об'єднується, висвітлили гострі розбіжності і звели нанівець ефективну дипломатію, коли справа стосувалася питань, пов'язаних з війною в Україні. Західні офіційні особи, мабуть, зосередилися на вирішенні проблеми нестачі продовольства та енергоресурсів, що стало глобальною проблемою після вторгнення Москви до України, і заявили, що працюватимуть над укладанням блокових угод для протидії глобальним кризам, що наростають", – йдеться у підсумковому матеріалі американського телеканалу Fox News.

Міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді (праворуч) вітає міністра закордонних справ Сенегалу Айссату Талл Салла / Фото Reuters

"Чесно кажучи, ми не можемо заперечувати, що світові стало важче сидіти разом. Світ спостерігає за нами, тому ми не можемо зазнати невдачі", – сказала глава МЗС Індонезії Марсуді.

Можливо, вона сподівається, що до листопадового саміту ситуація з Росією зміниться і зустріч глав G20 пройде конструктивніше. Якщо ж Москва не забере своїх військ з території України, експерти очікують, що на Путіна чекає такий самий прийом 15-16 листопада на Балі, як отримав Лавров.

"Чи захоче американський президент чи інші представники G7 зустрітися в одному залі з Володимиром Путіним, якого звинувачують у військових злочинах, – про це дипломатам G20 доведеться домовлятися протягом кількох наступних місяців", – резюмує у підсумковому матеріалі DW.

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