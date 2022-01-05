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Протести в Казахстані: вкрали броньовик, штурмують будівлі та нові зіткнення з поліцією (фото, відео)

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Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 січня, 10:59
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Правоохоронці затримали понад сотню людей
Акції протесту у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"
Акції протесту у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані в ніч проти 5 січня продовжилися акції протесту, спричинені зростанням цін на пальне. Протестувальники вступали у сутички з поліцейськими, співробітники правоохоронних органів застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, було спалено десятки машин.

"Сьогодні" зібрали останню інформацію про протести.

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Штурм будівель

У Казахстані протестувальники увірвалися до будівлі адміністрації Алмати через двері та розбиті вікна. Про це 5 січня повідомляє Інтерфакс-Казахстан.

Будівля спалахнула, а навколо чути постріли. Окрім цього, горить будівля прокуратури.

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Що кажуть у МВС?

Під час нічних протестів у Казахстані було затримано понад 200 людей. Про це повідомили у МВС Казахстану. У відомстві зазначили, що за фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будинки державних органів відкрито 13 кримінальних справ. Повідомляється про 95 постраждалих правоохоронців та 37 пошкоджених службових машин.

У МВС заявили, що в Алмати, Шимкенті та Таразі протестуючі намагалися напасти на акімати, вони вибивали шибки та двері. У силовому відомстві Казахстану назвали акції протесту "незаконними".

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Вулиці прибирають після протестів

У Казахстані після нічних протестів прибирають найбільше місто країни Алмати. З вулиць відвозять побиті та спалені поліцейські машини.

Фото: РІА Новини
Фото: РІА Новини

Ситуацію у місті військові взяли під контроль під ранок. На вулиці були виведені військові та бронетехніка.

Фото: РІА Новини
Фото: РІА Новини

Фото: РІА Новини
Фото: РІА Новини

також в Алмати запровадили надзвичайний стан на 2 тижні – до 19 січня, воно передбачає серед іншого комендантську годину, закриття міста та регіону на в'їзд та виїзд, вилучення зброї та проведення особистих оглядів.

Президент пішов на поступки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Це сталося після масових протестів у країні. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави вранці.

Розпустивши уряд, влада Казахстану виконала одну з вимог майдану.

За інформацією "Новин Казахстану", президент призначив і. о. прем'єра та нового держсекретаря. В. о. прем'єр-міністра став Аліхан Смаїлов, новим державним секретарем – Ерлан Карін. На посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан призначено Мурата Нуртлеу.

Люди знову виходять на вулиці

У Казахстані на тлі протестів почалися перебої у роботі мобільного інтернету та месенджерів. Проте станом на ранок 5 січня стало відомо, що в Алматі відновилися акції протесту, незважаючи на запровадження Надзвичайного становища.

На кадрах видно, що протестувальникам вдалося захопити поліцейську машину. За окремими поліцейськими, котрі відбилися від своїх загонів, влаштовують погоню.

У місті близько 07:00 лунали вибухи – ймовірно, від світлошумових гранат. Центр колишньої столиці Казахстану вранці був оточений нацгвардією. Але туди стягувалися колони протестувальників.

Казахські Telegram-канали пишуть, що протестувальники прорвали в окремих місцях оточення силовиків та рухаються далі до центру міста.

Події у Казахстані

  • У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала силу. Протести охопили майже весь Казахстан, від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людей), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, в Алмати – особливо жорстко.
  • Згодом до народу звернувся президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації і відмовився йти у відставку.
  • Незабаром у країні протестувальники почали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ зі стріляниною.
  • Військовим довелося тікати на БТР та іншій техніці, оскільки люди нападали на них голіруч, а також кидали все, що було поруч, у транспортні засоби.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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