Протести в Казахстані: вкрали броньовик, штурмують будівлі та нові зіткнення з поліцією (фото, відео)

Правоохоронці затримали понад сотню людей

Акції протесту у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані в ніч проти 5 січня продовжилися акції протесту, спричинені зростанням цін на пальне. Протестувальники вступали у сутички з поліцейськими, співробітники правоохоронних органів застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, було спалено десятки машин.

"Сьогодні" зібрали останню інформацію про протести.

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Штурм будівель

У Казахстані протестувальники увірвалися до будівлі адміністрації Алмати через двері та розбиті вікна. Про це 5 січня повідомляє Інтерфакс-Казахстан.

Будівля спалахнула, а навколо чути постріли. Окрім цього, горить будівля прокуратури.

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Що кажуть у МВС?

Під час нічних протестів у Казахстані було затримано понад 200 людей. Про це повідомили у МВС Казахстану. У відомстві зазначили, що за фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будинки державних органів відкрито 13 кримінальних справ. Повідомляється про 95 постраждалих правоохоронців та 37 пошкоджених службових машин.

У МВС заявили, що в Алмати, Шимкенті та Таразі протестуючі намагалися напасти на акімати, вони вибивали шибки та двері. У силовому відомстві Казахстану назвали акції протесту "незаконними".

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Вулиці прибирають після протестів

У Казахстані після нічних протестів прибирають найбільше місто країни Алмати. З вулиць відвозять побиті та спалені поліцейські машини.

Фото: РІА Новини

Ситуацію у місті військові взяли під контроль під ранок. На вулиці були виведені військові та бронетехніка.

Фото: РІА Новини

Фото: РІА Новини

також в Алмати запровадили надзвичайний стан на 2 тижні – до 19 січня, воно передбачає серед іншого комендантську годину, закриття міста та регіону на в'їзд та виїзд, вилучення зброї та проведення особистих оглядів.

Президент пішов на поступки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Це сталося після масових протестів у країні. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави вранці.

Розпустивши уряд, влада Казахстану виконала одну з вимог майдану.

За інформацією "Новин Казахстану", президент призначив і. о. прем'єра та нового держсекретаря. В. о. прем'єр-міністра став Аліхан Смаїлов, новим державним секретарем – Ерлан Карін. На посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан призначено Мурата Нуртлеу.

Люди знову виходять на вулиці

У Казахстані на тлі протестів почалися перебої у роботі мобільного інтернету та месенджерів. Проте станом на ранок 5 січня стало відомо, що в Алматі відновилися акції протесту, незважаючи на запровадження Надзвичайного становища.

На кадрах видно, що протестувальникам вдалося захопити поліцейську машину. За окремими поліцейськими, котрі відбилися від своїх загонів, влаштовують погоню.

У місті близько 07:00 лунали вибухи – ймовірно, від світлошумових гранат. Центр колишньої столиці Казахстану вранці був оточений нацгвардією. Але туди стягувалися колони протестувальників.

Казахські Telegram-канали пишуть, що протестувальники прорвали в окремих місцях оточення силовиків та рухаються далі до центру міста.

Події у Казахстані