Головний супротивник канцлера Шольця їде на переговори до Києва

У понеділок, 2 травня, Київ може відвідати Фрідріх Мерц, лідер ХДС, головної опозиційної партії Німеччини

/ Фото: "Сегодня"

Якщо раніше всі дороги вели до Риму, то нині всі шляхи міжнародної дипломатії ведуть до Києва . Президент Зеленський на зв'язку зі світовими лідерами 24 години на добу . А Банкова стала кризовим центром з прийому офіційних делегацій двері в якому не зачиняються.

Сьогодні, наприклад, 1 травня, глава України зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі .

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У понеділок, 2 травня, в Україну може приїхати голова німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц .

Сайт Сьогодні Розбирається чому цей візит важливий і як він може позначитися на підтримці України.

Тривожна сирена для канцлера

Приїзд до України, як передає Bild , Фрідріха Мерця стане першим візитом персони з найвищого дивізіону німецької політики. І станеться це тільки на 68 день війни з Росією .

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Хоча деякі німецькі парламентарії Бундестагу вже торували дорогу до воюючого Києва (в Україні побували "зелений" Антон Хофрейтер, член ВДП Марі-Агнес Штрак-Циммерманн і член СДПН Майкл Рот) візит Мерця все ж таки стоїть особняком.

Вся річ у тому, що позиції канцлера ФРН Олафа Шольца (Він член СДПН – Ред.) різко похитнулися, його рейтинг обвалився до мінімуму і на обрії почали проступати контури позачергових парламентських виборів.

Політикум, великий бізнес та прості бюргери вкрай роздратовані непослідовною та надмірно обережною (якщо не сказати більше) політикою Шольца щодо України.

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Довгі тяганини у наданні Україні важкого озброєння, постійні лавірування та політика загравання з Кремлем зіграли з канцлером злий жарт.

Німецька газета Die Welt провела соцопитування, підсумками якого поділилася у матеріалі з промовистою назвою " Канцлер у вільному падінні – Шольц терпить аварію Варто зазначити, що ця газета вважається дуже впливовим "барометром" для відображення настроїв у середовищі німецької бізнес-еліти.

Так ось на сьогоднішній момент лише 39% громадян ФРН задоволені роботою канцлера . І лише третина населення, 33%, вважають українську політику Олафа Шольца вірною та виправданою.

/ Фото: Die Welt

Більше того, менше ніж за півроку перебування у кріслі канцлера Шольц втратив 19% своїх прихильників . Це не просто дуже багато, для глави уряду це катастрофа. Наразі менше половини німців (47%) вважають, що Шольц має очолювати коаліційний кабінет.

Де Шольц втрачає, конкуренти знаходять

Достатньо побіжного погляду на підсумки соцопитування, щоб дійти простого висновку. Ті політичні сили, які чітко вловили настрої електорату та заявили про свою однозначну підтримку України у її справедливій війні проти Росії свої позиції серйозно покращили.

Так лідерами на сьогодні є "зелені" – міністр економіки Роберт Хабек , і міністр закордонних справ Анналена Бербок .

"Зелені" через війну в Україні відкинули свою традиційну пацифістську риторику, та стали чи не найбільш "затятими яструбами в правлячій коаліції" , як зазначають деякі західні оглядачі.

Роберт Хабек і Анналена Бербок не соромилися демонструвати свою особисту, емоційну позицію після звірств армії РФ у Бучі. Вони також послідовно виступали за посилення німецької підтримки Києва. Це дозволило їм підвищити свій рейтинг і тепер вони є найпопулярнішими політиками Німеччини (рейтинг підтримки 56%). Канцлер Шольц на п'ятому місці. І на п'яти йому в буквальному значенні настає головний опозиціонер, голова ХДС Фрідріх Мерц .

"Канцлер Олаф Шольц останніми тижнями вдавався до активних маневрів в українській кризі, використовуючи явно неоднозначний курс. Такі дії викликали невпевненість у громадян Німеччини", – так підбили підсумки соцопитування аналітики.

Опозиція нарощує тиск на уряд

У суботу, 30 квітня, у Вюрцбурзі пройшла конференція консервативної партії ХСС . Вона входить до коаліційного блоку з ХДС (ХДС/ХСС), який є головним противником правлячої (теж у коаліції) СДПН .

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії та голова ХСС .на конференції обрушився з різкою критикою на Олафа Шольца. Він пригадав йому, як канцлер вважав за краще вирушити до Японії з дводенним візитом, тоді як у Бундестазі обговорювали можливості постачання Києву важких озброєнь.

"Така нерішучість, спроби втекти або ухилитися просто недостойні канцлера Німеччини", – заявив Зедер, як передає радіостанція DW .

Свою порцію критики від соратника Мерця отримала і правляча коаліція (СДПН/СвДП/Зелені).

"Німеччина кілька тижнів веде себе ніяково. Це не відповідає претензіям на лідерство та очікуванням, які покладаються на ФРН як на найбільшу та найсильнішу державу в Європі", – зазначив Маркус Зедер.

Перспективи блоку ХДС/ХСС

Ведучою в цьому опозиційному блоці є політична сила Фрідріха Мерця . Зазначимо лише, що Маркус Зедер, за даними соцопитування Die Welt, не увійшов до топ-10 найпопулярніших політиків.

Нагадаємо, СДПН на минулорічних виборах ледве обійшла ХДС/ХСС і з великими проблемами "пошила світлофорну" коаліцію із "зеленими" та вільними демократами (червоний, жовтий та зелений це партійні кольори – Ред.).

І вже зрозуміло, що майбутній візит Мерця до Києва буде взаємовигідним і для гостя, і для сторони, що приймає. Політик із ФРН, безумовно, зміцнить як свої персональні позиції, так і становище опозиційного блоку, а Україна отримає ще одного впливового союзника у своїй боротьбі з агресією Москви.

Внутрішньополітична обстановка в Німеччині зараз дуже напружена, на кону стоїть дуже багато і примара позачергових виборів до Бундестагу поступово набуває плоті. І якщо вони стануть реальністю, то перспективи для партії Шольця вимальовуються, відверто кажучи, не райдужні.

Українська карта зараз є, безумовно, виграшною і не використовувати такий потужний козир у внутрішньополітичній боротьбі німецькі політики просто не можуть собі дозволити.

Земельні вибори покажуть напрямок

Цього місяця у Німеччині пройдуть дуже важливі місцеві вибори у двох землях . 8 травня виборці підуть до урн, щоб сформувати місцевий парламент – ландтаг – у Шлезвіг-Гольштейні. А 15 травня такі самі вибори відбудуться у Північному Рейні-Вестфалії, найчисленнішій землі Німеччини.

У ландтазі Шлезвіг-Гольштейна у ХДС 25 мандатів , у СДПН – 21 місце і біля блоку Союз 90/Зелені – 10 депутатів.

У Північному Рейні-Вестфалії діє коаліційний уряд ХДС/СвДП. Тобто майбутні вибори багато в чому стануть визначальними для майбутнього розкладу сил на політичній карті Німеччини.

Чи укріплять свої позиції консерватори з ХДС/ХСС або виборці віддадуть перевагу партіям правлячої коаліції – СДПН, ВДП та "зеленим" – це і є головне питання майбутніх голосувань .

Візит до України Фрідріха Мерця , головного ідеологічного супротивника канцлера Шольца, якраз і спрямований на те, щоб спрацював перший варіант.