"Пишаємося, що у нас такий син". Батьки Протасевича назвали його героєм

Дмитро і Наталя Протасевичі поспілкувалися з журналістами про затримання свого сина – вони не виключають тортури і його побиття

/ Фото: REUTERS

Батьки затриманого 23 травня в Мінську білоруського активіста і журналіста Романа Протасевича пишаються своїм сином, вважають його героєм і переживають за нього.

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Про це вони заявили в інтерв'ю BBC.

"Ми пишаємося, що у нас такий син. У нього досить міцний характер, хоча він дуже тонка, дуже чуттєва особа. Ми сподіваємося, що він витримає, залишиться самим собою, не піддаючись на жодні хитрощі. Ми боїмося припустити, що тортури, побиття не виключені, і ми дуже переживаємо через це", – сказав батько затриманого Дмитро Протасевич.

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Пізніше в Мережі з'явиться відео, на якому його син зізнається в організації заворушень у Мінську і розповість про сприяння слідству.

Мати активіста Наталія Протасевич назвала погрози щодо теракту на борту літака маячнею і "спланованою відповідними структурами акцією", аби заарештувати її сина.

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"Я хочу сказати, що мій син – просто герой. І я дуже сподіваюся, що міжнародне співтовариство тепер підніметься", – каже жінка.

За словами матері дівчини Романа Протасевича, Софії Сапеги, її донька та її хлопець були впевнені, що на території ЄС вони знаходяться в безпеці.

"Я не знаю, як нам діяти. Чекати 72 години. Не можу зрозуміти, що можуть їй пред'явити. Що вона їздила на відпочинок із Романом Протасевичем? Це його життя. Чим він займається – це лише виключно його вибір. На мій погляд, він досить розумний хлопець", – каже Анна Дудич, мама Софії.

Наступного дня стане відомо про те, що Софію Сапегу заарештували на два місяці.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську