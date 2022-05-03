Кремль ігнорує спроби Папи Римського зустрітися з Путіним

Ватикан продовжує наполягати на зустрічі

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. / Фото: kremlin.ru, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск готовий вирушити до Москви, щоб зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю Corriere Della Sera.

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"Чіткий жест"

За словами понтифіка, в перший день війни він телефонував президентові України Володимиру Зеленському, а згодом окремо попросив про зустріч з Путіним.

"Я хотів зробити чіткий жест на загальний огляд і для цього пішов до російського посла. Я попросив їх пояснити, я сказав: "Будь ласка, зупиніться". Потім я попросив кардинала Пароліна, після 20 днів війни, передати Путіну повідомлення про те, що готовий поїхати до Москви. Звичайно, кремлівському лідерові потрібно було надати кілька вікон", – сказав Папа Римський.

За його словами, відповіді Ватикан ще не отримав і продовжує наполягати на зустрічі:

"Я боюсь, що Путін не може і не хоче проводити цю зустріч просто зараз".

Також він зазначив, що "занепокоєний тим, що Путін поки не зупиниться", і намагається "задуматися про коріння такої поведінки, про причини, що штовхають його на таку жорстоку війну".

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав припинити війну, в яку "була втягнута" Україна. Він натякнув, що страждання українців є результатом "гри м'язами" інших країн. Водночас жодного разу не згадавши про Росію.

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