Кремль ігнорує спроби Папи Римського зустрітися з Путіним

Папа Римський Франциск готовий вирушити до Москви, щоб зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це він заявив в інтерв'ю Corriere Della Sera.
"Чіткий жест"
За словами понтифіка, в перший день війни він телефонував президентові України Володимиру Зеленському, а згодом окремо попросив про зустріч з Путіним.
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"Я хотів зробити чіткий жест на загальний огляд і для цього пішов до російського посла. Я попросив їх пояснити, я сказав: "Будь ласка, зупиніться". Потім я попросив кардинала Пароліна, після 20 днів війни, передати Путіну повідомлення про те, що готовий поїхати до Москви. Звичайно, кремлівському лідерові потрібно було надати кілька вікон", – сказав Папа Римський.
За його словами, відповіді Ватикан ще не отримав і продовжує наполягати на зустрічі:
"Я боюсь, що Путін не може і не хоче проводити цю зустріч просто зараз".
Також він зазначив, що "занепокоєний тим, що Путін поки не зупиниться", і намагається "задуматися про коріння такої поведінки, про причини, що штовхають його на таку жорстоку війну".
Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав припинити війну, в яку "була втягнута" Україна. Він натякнув, що страждання українців є результатом "гри м'язами" інших країн. Водночас жодного разу не згадавши про Росію.