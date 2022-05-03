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Кремль игнорирует попытки Папы Римского встретиться с Путиным

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 мая, 10:44
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Ватикан продолжает настаивать на встрече
Папа Римский Франциск хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Папа Римский Франциск хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. / Фото: kremlin.ru, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск готов отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью Corriere Della Sera.

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"Четкий жест"

По словам понтифика, в первый день войны он звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а позже отдельно попросил о встрече с Путиным.

"Я хотел сделать четкий жест на всеобщее обозрение и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал: "Пожалуйста, остановитесь". Затем я попросил кардинала Паролина, после 20 дней войны, передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Конечно, кремлевскому лидеру нужно было предоставить несколько окон", – сказал Папа Римский.

По его словам, ответа Ватикан еще не получил и продолжает настаивать на встрече:

"Я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас".

Также он отметил, что "обеспокоен тем, что Путин пока не остановится", и пытается "задуматься о корнях такого поведения, о причинах, толкающих его на столь жестокую войну".

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Напомним, Папа Римский Франциск призвал прекратить войну, в которую "была втянута" Украина. Он намекнул, что страдания украинцев являются результатом "игры мышцами" других стран. При этом ни разу не упомянув Россию.

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