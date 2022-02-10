Покарання за Україну буде ще жорсткішим: Шольц послав Путіну неприємний натяк

Канцлер ФРН розповів про жорсткі заходи, які застосують до РФ у разі вторгнення

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У разі вторгнення Росії в Україну більшість європейських країн консолідуються і нададуть потужну відповідь агресору. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Укрінформ.

За його словами, Євросоюз і країни НАТО готують пакет санкцій, але їхній зміст поки що не розголошується.

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"У ситуації з Україною йдеться про те, що ми стоїмо разом. Це факт і це потужний меседж... Ми єдині в тому, що ми повинні діяти разом. Санкції готуються, і щойно ситуація зміниться, ми зможемо прийняти рішення – Німеччина , США, Європа, країни НАТО. І вони, гадаю, будуть дуже дієвими. Це меседж, який зрозуміли і в Росії", – сказав Шольц.

Говорячи про санкції, він зазначив, що пакет обмежувальних заходів буде набагато ширшим, ніж заявлялося раніше, а це, своєю чергою, матиме більший ефект.

Водночас, Шольц сподівається на врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Він зазначив, що за два тижні сталося досить багато змін на краще, багато переговорів, ситуація поступово зсувається з мертвої точки.

Які санкції готують проти Росії

Захід розглядає різні санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжить свою агресію щодо України.

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Зокрема, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.

Крім того, США також підготували серйозний пакет санкцій на випадок воєнного вторгнення в Україну.

Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

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Крім того, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона. Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" із питаннями безпеки в Європі.

Чи вторгнеться в Україну