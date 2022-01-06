Нардеп Шевченко приїхав до Казахстану зустрічати російські війська (відео)

Нардеп зробив декілька неоднозначних заяв

Євген Шевченко. Фото: колаж "Сьогодні"

Український народний депутат Євген Шевченко напередодні "зачистки" міст від протестувальників та прибуття військ РФ до Казахстану приїхав до Алмати. Він зробив неоднозначні заяви і навіть сказав, що чекає на "введення російських військ".

На своїй на своїй сторінці у Facebook він нагадав, що Казахстан є членом Організації договору про колективну безпеку.

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"Не забуватимемо, Казахстан – член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", – написав Шевченко.

Також депутат вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв "не втримає ситуацію".

Шевченко також написав, що "ОДКБ іде на допомогу Казахстану навести Конституційний порядок".

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Крім того, він написав, що "Батька врятує Казахстан від розпаду", мабуть, маючи на увазі самопроголошеного президента Білорусі, чиї сили ОДКБ також попрямували до Казахстану.

"Ну, а потім (врятує – Ред.) і нас. Слава Вітчизні! Живи Україна", – заявив Шевченко.

Крім гучних заяв, 5 січня нардеп оприлюднив відео біля Сенату та резиденції президента Казахстану. Шевченко сказав лише, що холодно, але причини свого візиту не пояснив.

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Що таке ОДКБ?

Організацію договору про колективну безпеку ще називають Ташкентським договором. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

А чим відомий Шевченко?

Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався. Ось, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".

Справи, як стверджують у СБУ, хоч і немає, але через Білорусь він може мати проблеми, оскільки він неодноразово їздив до Мінська і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це, звісно, не злочин, але на тлі натягнутих стосунків Києва з Мінськом нардепа за це критикували.

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