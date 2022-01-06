Нардеп Шевченко приехал в Казахстан встречать российские войска (видео)

Нардеп сделал несколько неоднозначных заявлений

Евгений Шевченко. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский народный депутат Евгений Шевченко накануне "зачистки" городов от протестующих и прибытия войск РФ в Казахстан приехал в Алматы. Он сделал неоднозначные заявления и даже сказал, что ждет "ввода российских войск".

На своей на своей странице в Facebook он напомнил, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.

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"Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан", – написал Шевченко.

Также депутат считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "не удержит ситуацию".

Шевченко также написал, что "ОДКБ идет на помощь Казахстану навести Конституционный порядок".

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Кроме того, он написал, что "Батька спасет Казахстан от распада", вероятно имея ввиду самопровозглашенного президента Беларуси, чьи силы ОДКБ также направились в Казахстан.

"Ну, а потом (спасет – Ред.) и нас. Слава Отчизне! Живи Украина", – заявил Шевченко.

Помимо броских заявлений, 5 января нардеп обнародовал видео возле Сената и резиденции президента Казахстана. Шевченко сказал лишь, что холодно, но причину своего визита не объяснил.

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Что такое ОДКБ?

Организацию договора о коллективной безопасности еще называют Ташкентским договором. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

А чем известен Шевченко?

Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался. Вот, например, один из его постов в Facebook уже после кровавых разгонов протестующих в Минске: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

Дела, как утверждают в СБУ, хоть и нет, но из-за Беларуси у него могут быть проблемы, поскольку он неоднократно ездил в Минск и даже встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, не преступление, но на фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.

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