Нардеп Шевченко приехал в Казахстан встречать российские войска (видео)

Украинский народный депутат Евгений Шевченко накануне "зачистки" городов от протестующих и прибытия войск РФ в Казахстан приехал в Алматы. Он сделал неоднозначные заявления и даже сказал, что ждет "ввода российских войск".
На своей на своей странице в Facebook он напомнил, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.
"Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан", – написал Шевченко.
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Также депутат считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "не удержит ситуацию".
Шевченко также написал, что "ОДКБ идет на помощь Казахстану навести Конституционный порядок".
Кроме того, он написал, что "Батька спасет Казахстан от распада", вероятно имея ввиду самопровозглашенного президента Беларуси, чьи силы ОДКБ также направились в Казахстан.
"Ну, а потом (спасет – Ред.) и нас. Слава Отчизне! Живи Украина", – заявил Шевченко.
Помимо броских заявлений, 5 января нардеп обнародовал видео возле Сената и резиденции президента Казахстана. Шевченко сказал лишь, что холодно, но причину своего визита не объяснил.
Что такое ОДКБ?
Организацию договора о коллективной безопасности еще называют Ташкентским договором. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
А чем известен Шевченко?
Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался. Вот, например, один из его постов в Facebook уже после кровавых разгонов протестующих в Минске: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".
Дела, как утверждают в СБУ, хоть и нет, но из-за Беларуси у него могут быть проблемы, поскольку он неоднократно ездил в Минск и даже встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, не преступление, но на фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.