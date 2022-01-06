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Нардеп Шевченко приехал в Казахстан встречать российские войска (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 января, 15:22
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Нардеп сделал несколько неоднозначных заявлений
Евгений Шевченко. Фото: коллаж "Сегодня"
Евгений Шевченко. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский народный депутат Евгений Шевченко накануне "зачистки" городов от протестующих и прибытия войск РФ в Казахстан приехал в Алматы. Он сделал неоднозначные заявления и даже сказал, что ждет "ввода российских войск".

На своей на своей странице в Facebook он напомнил, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.

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"Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан", – написал Шевченко.

Также депутат считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "не удержит ситуацию".

Шевченко также написал, что "ОДКБ идет на помощь Казахстану навести Конституционный порядок".

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Кроме того, он написал, что "Батька спасет Казахстан от распада", вероятно имея ввиду самопровозглашенного президента Беларуси, чьи силы ОДКБ также направились в Казахстан.

"Ну, а потом (спасет – Ред.) и нас. Слава Отчизне! Живи Украина", – заявил Шевченко.

Помимо броских заявлений, 5 января нардеп обнародовал видео возле Сената и резиденции президента Казахстана. Шевченко сказал лишь, что холодно, но причину своего визита не объяснил.

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Что такое ОДКБ?

Организацию договора о коллективной безопасности еще называют Ташкентским договором. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

А чем известен Шевченко?

Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался. Вот, например, один из его постов в Facebook уже после кровавых разгонов протестующих в Минске: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

Дела, как утверждают в СБУ, хоть и нет, но из-за Беларуси у него могут быть проблемы, поскольку он неоднократно ездил в Минск и даже встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, не преступление, но на фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.

Протесты в Казахстане

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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