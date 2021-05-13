Підготовка до вторгнення? Ізраїль оголосив мобілізацію резервістів

На тлі повідомлень, що Ізраїль готує наземну операцію в секторі Газа, командування Армії оборони країни оголосило про мобілізацію семи тисяч резервістів.
Про це повідомляє newsru.co.il.
Резервісти повинні прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Призов пов'язаний з проведенням в секторі Газа антитерористичної операції "Страж стін".
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в Twitter повідомив, що армія Ізраїлю вже завдала ударів по сотнях цілей в секторі Газа.
"Незабаром кількість ударів перевищить 1000. Ми продовжимо атакувати ХАМАС, захищаючи громадян Ізраїлю", – написав він.
Нагадаємо, ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими ракетними ударами.
Докладніше про ситуацію читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на грані війни: всі подробиці.
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