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У Малі раптово помер підозрюваний у нападі на президента

26 липня 2021 8:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Гоїту постійно охороняли працівники служби безпеки

Тимчасовий президент Малі Ассімі Гоіто і підозрюваний в нападі

Тимчасовий президент Малі Ассімі Гоіто і підозрюваний в нападі / Фото: Flickr

Чоловік, якого підозрюють у замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гоїту, помер у лікарні. Зараз з'ясовують причину його смерті.

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Про це повідомляє Reuters.

Уточнюється, що весь час підозрюваного у лікарні охороняли служби безпеки.

"У ході слідства стан його здоров'я погіршився", – йдеться у заяві уряду.

Правоохоронці почали розслідування, причина смерті поки невідома, її встановлюватимуть експерти.

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Замах на Гоіту відбувся у мечеті під час молитви. На нього намагалися напасти двоє чоловіків, але він не постраждав.

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Гоіто став президентом після військового перевороту. Він з військовими повалив президента Ібрагіма Бубакара Кейта у серпні 2020 року. Після цього в травні затримали іншого тимчасового президента, який потім пішов у відставку.

Нагадаємо, раніше на Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїза. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.

Його дружина, перша леді Гаїті Мартін Моїз, вижила. Хоча після нападу також ходили чутки про її смерть.

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