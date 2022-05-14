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Президент Фінляндії на пальцях пояснив Путіну, в чому привабливість НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 травня, 15:57
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Фіни виявляють жорсткість у питанні вступу до Альянсу
Саулі Нійністе спробував поговорити з Путіним, судячи з заяв МЗС РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"
Саулі Нійністе спробував поговорити з Путіним, судячи з заяв МЗС РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Як зрозумів сусід, ще достеменно невідомо, проте до цього дзвінка компанія RAO Nordic Oy (дочірня структура російської "Інтер РАТ") призупинила постачання електроенергії з РФ до Фінляндії нібито через заборгованість з авансових платежів.

Про телефонну розмову президентів Фінляндії та Росії повідомляє агентство Bloomberg.

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Що відомо

В офіційній заяві канцелярії президента Фінляндії, розміщеній на твітер-акаунті Саулі Нійністе , повідомляється, що фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

"Президент Нійністе оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО. Президент Нійністе зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі в 2012 році він сказав президенту Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку. Це те, що відбувається і зараз. Вступаючи до НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку та бере на себе відповідальність. У майбутньому Фінляндія хоче коректно та професійно вирішувати практичні питання, що виникають у зв'язку з тим, що вона є сусідом Росії", – йдеться в офіційній заяві.

"Розмова була прямою і прямолінійною, велася без загострень. Вважалося важливим уникати напруженості ", – каже президент Нійністе.

Питання України

Президент Нійністе скористався можливістю висловити господареві Кремля своє глибоке занепокоєння людськими стражданнями, викликаними війною, яку Росія веде в Україні.

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"Президент Нійністе наголосив про імператив миру. Він також передав повідомлення про необхідність евакуювати мирних жителів, що на тому тижні попросив зробити фінського лідера президент України Володимир Зеленський", – йдеться у повідомленні.

Вступ до НАТО

  • У Москві поки що наростає градус звинувачень на адресу Фінляндії та Швеції на їхнє законне право бути членом будь-якого військового союзу.
  • 14 травня заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу у зв'язку з можливим вступом до НАТО. "Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання негативних ядерних гарантій для цих держав", – цитує цього діяча російська агенція "Інтерфакс".
  • На день раніше перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив , що "як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою цілю для російських військових.
  • А ще наприкінці квітня три військові кораблі НАТО прибули до фінського порту Турку. Офіційно для навчань з Військово-морськими силами Фінляндії.

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