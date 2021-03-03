Русский
$ 27,93
33,6
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Путчисти в М'янмі застрелили ще семеро протестувальників: рахунок жертвам іде на десятки

3 березня, 15:38

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Солдати розігнали мітингувальників, 300 осіб арештовано

Солдати і поліція в М'янмі застрелили щонайменше ще сім осіб, які вийшли на акції протесту проти військового перевороту в цій країні у Південно-Східній Азії.

Реклама

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За повідомленнями місцевих видань, п'ять протестувальників були застрелені поліцією тільки в місті Міїнгян і ще двоє – в Мандалаї. Там лікар підтвердив, що жертви були вбиті пострілами в груди і голову. В інших повідомленнях навіть згадується дев'ять смертельних випадків. Загалом після військового перевороту 1 лютого загинуло не менше 30 осіб.

Читайте також: Вся влада військовим. Що відбувається в М'янмі і які будуть наслідки

REUTERS/Stringer
Реклама

REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

На 30-й день опору військовому перевороту тисячі людей знову вийшли на вулиці по всій країні. У столичному Рангуні (Янгоні) протестувальники спорудили загородження з шин і колючого дроту, щоб перекрити основні дороги.

REUTERS/Stringer
Реклама

REUTERS/Stringer

В тренді
Словаччина купить у РФ 2 млн доз вакцини: "Супутник" чекає перевірка і реєстрація

REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

Протестувальники розклали картинки із зображенням ватажка перевороту Мін Аунг Хлайна на землі біля знаменитої пагоди Суле. За допомогою цієї тактики люди хотіли зупинити поліцейських, які не повинні були наступати на обличчя армійського начальника.

REUTERS/Danish Siddiqui
Реклама

REUTERS/Danish Siddiqui

Пізніше солдати розігнали демонстрацію та арештували близько 300 учасників, повідомило інформаційне агентство Myanmar Now.

REUTERS/Danish Siddiqui

REUTERS/Danish Siddiqui

Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивства мирних демонстрантів в М'янмі.

Також повідомлялося, що посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

М'янма протести переворот розстріл силовики путч протестуючі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)Інші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти