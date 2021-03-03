Путчисти в М'янмі застрелили ще семеро протестувальників: рахунок жертвам іде на десятки

Солдати і поліція в М'янмі застрелили щонайменше ще сім осіб, які вийшли на акції протесту проти військового перевороту в цій країні у Південно-Східній Азії.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

За повідомленнями місцевих видань, п'ять протестувальників були застрелені поліцією тільки в місті Міїнгян і ще двоє – в Мандалаї. Там лікар підтвердив, що жертви були вбиті пострілами в груди і голову. В інших повідомленнях навіть згадується дев'ять смертельних випадків. Загалом після військового перевороту 1 лютого загинуло не менше 30 осіб.

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REUTERS/Stringer

На 30-й день опору військовому перевороту тисячі людей знову вийшли на вулиці по всій країні. У столичному Рангуні (Янгоні) протестувальники спорудили загородження з шин і колючого дроту, щоб перекрити основні дороги.

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REUTERS/Stringer

Протестувальники розклали картинки із зображенням ватажка перевороту Мін Аунг Хлайна на землі біля знаменитої пагоди Суле. За допомогою цієї тактики люди хотіли зупинити поліцейських, які не повинні були наступати на обличчя армійського начальника.

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Пізніше солдати розігнали демонстрацію та арештували близько 300 учасників, повідомило інформаційне агентство Myanmar Now.

REUTERS/Danish Siddiqui

Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивства мирних демонстрантів в М'янмі.

Також повідомлялося, що посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні.

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